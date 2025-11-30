Julian Schmid, 26, Nordischer Kombinierer, hat die sturmbedingte Absage des Massenstart-Wettkampfs beim Weltcup in Finnland verschmerzen können. Nach zwei Wettkämpfen stehen für ihn schon zwei zweite Plätze zu Buche. Am Freitag und Samstag musste er sich in Ruka jeweils nur dem Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben, dadurch hat er die teaminterne Olympiaqualifikation im Deutschen Skiverband geschafft.

Am Sonntag war das Wetter so schlecht, dass nur der Zehn-Kilometer-Langlauf ausgetragen werden konnte. Das anschließende Springen wurde gestrichen. „Es ist zu windig und deshalb nicht die richtige Zeit, um zu springen“, sagte Schmid, fand aber trotzdem, dass es ein „absolut akzeptables Wochenende“ war. Weltcup-Gesamtsieger Vinzenz Geiger fehlte verletzt, er hatte sich beim Fußballspielen drei knöcherne Bandausrisse am Fuß zugezogen und hofft auf eine Rückkehr kurz vor Weihnachten.