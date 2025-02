Kombiniererin Cindy Haasch hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und verpasst damit auch die anstehende WM in Trondheim. „Es ist ein großer Schock für mich und schmerzt sehr in der Seele“, sagte die 20-Jährige. Haasch war am Samstag beim Weltcup im estnischen Otepää nach der Landung gestürzt. Anders als beim ersten Kreuzbandriss im Juni 2023 ist diesmal das linke Knie betroffen.Haasch, die sich bereits für die WM in Norwegen (26. Februar bis 9. März) qualifiziert hatte, wird am kommenden Montag in München operiert. „Mein Blick ist bereits auf die OP und anschließende Reha gerichtet. Ganz nach dem Motto: nach dem Fallen wieder aufstehen und von vorne beginnen“, sagte sie.