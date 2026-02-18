Eisschnelllauf : Bisher konnten die deutschen Eisschnellläufer noch keine Medaille verbuchen. Das könnte sich um 16.30 Uhr im Rennen über die 1500-Meter-Distanz der Männer ändern. Der deutsche Youngster Finn Sonnekalb will bei seinen ersten Olympischen Spielen direkt um Edelmetall laufen.

Nordische Kombination: Im vielleicht letzten olympischen Auftritt dieser Sportart versuchen Vinzenz Geiger und Johannnes Rydzek im Teamsprint doch noch eine Medaille in der Nordischen Kombination für Deutschland einzusacken. Von 10 Uhr an läuft der Skisprung, die Medaillenentscheidung beginnt dann auf der Loipe um 14 Uhr.

Live Olympia : Snowboarderin Morgan verpasst erst ganz am Schluss eine Medaille Die 24-Jährige wird im Slopestyle erst von der letzten Starterin vom Podium verdrängt. Kanadas Eishockeymänner wenden das Aus gegen Tschechien in der Overtime ab. Alle Nachrichten im Newsblog ...

Skibergsteigen: Der Neuling im olympischen Programm bekommt seinen ersten Auftritt: Um 13.55 Uhr beginnt das Finale der Frauen im Sprint, dann folgt das Finale der Männer um 14.15 Uhr. Aus deutscher Sicht mit dabei ist Tatjana Paller.

Curling: Das deutsche Team um Marc Muskatewitz spielt im letzten Gruppenspiel (9.05 Uhr) gegen China. Von 14.05 Uhr an finden dann die letzten Gruppenspiele der Frauen statt und um 19.05 Uhr sind beide Halbfinals der Männer.

Eiskunstlauf: Noch einmal bezaubern die Athleten die mailändische Eislaufarena. Von 18.45 Uhr an drehen und springen die Frauen in der Kür um die letzte Medaille im Eiskunstlauf. Nach dem Kurzprogramm liegt die Japanerin Ami Nakai vorn.

Übertragende Sender am Donnerstag, 19. Februar: ARD und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Donnerstag, 19. Februar, im Überblick