Das erinnerte an glanzvolle Zeiten: Angeführt von Überraschungssieger Terence Weber haben die deutschen Nordischen Kombinierer zum Saisonauftakt einen Dreifacherfolg geschafft. Weber siegte in Finnland am Samstag vor seinen Teamkollegen Eric Frenzel und Vinzenz Geiger. Am Sonntag belegte Weber im bitterkalten Ruka als bester Athlet aus der Auswahl von Bundestrainer Hermann Weinbuch Platz vier. "Es war sehr positiv, dass wir im Laufen geschlossen so stark sind", sagte Weinbuch im ZDF und verwies darauf, dass man im Sommer den Schwerpunkt vor allem auf das Skispringen gelegt habe: "Das gibt uns Motivation und Glauben, dass wir uns noch weiter entwickeln können und noch besser springen können." Weber, 25, aus dem sächsischen Geyer war nach seinem ersten Weltcup-Sieg überhaupt glücklich. Tags darauf eroberte dann Jarl Magnus Riiber Tagessieg und Gesamtführung im Weltcup. Der Ausnahmeathlet aus Norwegen war am Samstag wegen eines irregulären Sprunganzugs disqualifiziert worden. Einen deutschen Dreifacherfolg hatte es zuletzt im Februar 2021 (Geiger, Fabian Rießle, Frenzel) gegeben.