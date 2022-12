Die erst 16 Jahre alte Nathalie Armbruster aus Freudenstadt hat beim Saison-Auftakt der Nordischen Kombiniererinnen den dritten Platz erreicht. Sie bescherte den deutschen Kombiniererinnen damit in Lillehammer den ersten Weltcupplatz auf dem Siegerpodest überhaupt. Nach einem Sprung von der Normalschanze auf 92 Meter hatte Armbruster auf Rang vier gelegen, in der Loipe über fünf Kilometer zog sie an der Österreicherin Lisa Hirner vorbei. Den Sieg sicherte sich die favorisierte Norwegerin Gyda Westvold Hansen, die mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute vor der Italienerin Annika Sieff gewann. Westvold Hansen, 20, hatte bereits im vergangenen Winter sieben von acht Weltcupwettkämpfen in der neuen Frauen-Disziplin gewonnen.