In Nordirlands Fußball-Nationalteam spiegelt sich die konfliktreiche Geschichte der Insel. Die strikte Trennung der Konfessionen ist überwunden – aber eine gesamtirische Mannschaft wie im Rugby ist nicht in Sicht.

In einer Stadt, in der Symbole über Leben und Tod entscheiden konnten, sollte man auch im Fußball auf jedes Detail achten. Der FC Crusaders, einer der erfolgreichsten Vereine Nordirlands, ist im Norden von Belfast zu Hause. An den Hauseingängen weht der Union Jack. Es ist eine Gegend, in der überwiegend Protestanten leben, die sich mit Großbritannien verbunden fühlen.