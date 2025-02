Das Nordderby im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen lockt die Massen. Der Zweitligist hat für das Highlight im Volksparkstadion am 23. März bereits 30 000 Tickets verkauft, Klubrekord für das Frauenteam. Im Viertelfinale hatte sich der HSV vor 16.529 Fans gegen Ligarivale Borussia Mönchengladbach durchgesetzt (2:0). Es war für die HSV-Frauen die Premiere in der Arena.

Auch der Bestwert für ein Frauenspiel in Deutschland könnte wackeln. 44 808 Tickets waren 2023 für das DFB-Pokal-Finale in Köln zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg über den Tisch gegangen worden. Das Stadion war ausverkauft.Das Halbfinale gegen den Bundesligisten aus Bremen werde „das zuschauerstärkste Frauenfußballspiel in der Geschichte Norddeutschlands“, teilte der HSV mit. Den bisherigen Rekord hatten 22.721 Zuschauerinnen und Zuschauer am 12. Oktober 2024 im Weserstadion beim Bundesliga-Spiel zwischen Werder und Bayer Leverkusen aufgestellt.