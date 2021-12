An diesem Mittwoch ist Pokalabend im Frauen-Basketball. Erstligist Wasserburg tritt im Achtelfinale des DBBL-Pokals auswärts bei den Rheinland Lions an - gegen die sie in der Liga zu Saisonbeginn daheim knapp verloren. Auch Rivale Nördlingen muss auswärts ran, beim Zweitligisten Mainz. Mit dabei ist erstmals Shereen Sutherland, 27. Die 1,88 Meter große Power Forward aus Kalifornien ersetzt bei den Angels vorläufig Meg Wilson, solange diese eine Verletzung in Kanada auskuriert. Sutherland war bereits in Schweden, Rumänien und zuletzt in der Türkei aktiv.