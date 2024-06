Noah Lyles liebt große Auftritte. Und deshalb zog der Sprintstar gemeinsam mit Rapper Snoop Dogg schon vor dem Rennen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele eine kleine Show ab. Der Hip-Hop-Künstler öffnete vor dem Finale bei den US-Trials in Eugene mit viel Tamtam den silbernen Koffer, den Lyles zuletzt stets mitführte, und offenbarte endlich den Inhalt: Den Laufanzug des 100-Meter-Weltmeisters und eine Karte aus der Anime-Serie „Yu-Gi-Oh!“, von der Lyles wie besessen ist. „Alles, was noch fehlt“, stellte Snoop Dogg fest, „ist eine Goldmedaille“. Diese gewann der 26 Jahre alte Favorit in 9,83 Sekunden bei den US-Trials und qualifizierte sich wie erwartet für seine zweiten Olympischen Spiele, zum ersten Mal über die 100-Meter-Sprintdistanz.

Lyles setzte sich in Eugene in persönlicher Bestleistung vor Kenny Bednarek (9,87) und Fred Kerley (9,88) durch, das Trio wird die USA in Paris repräsentieren. Für einen früheren Weltmeister ist der Olympia-Traum geplatzt: Christian Coleman, der 2019 in Doha den WM-Titel gewann, wurde in 9,93 Sekunden Vierter. Für Lyles seien der Sieg und die Reise nach Paris (26. Juli bis 11. August) „Teil des Plans. Das mag alle anderen schocken, aber wenn man sein Ziel kennt, kennt man sein Ziel.“

Das Ziel des Showman, der immer wieder mit seinen Aussagen Aufmerksamkeit im Internet erregt, wird auch in Frankreich die Goldmedaille sein. Es wäre seine erste. 2021 verpasste er die Qualifikation für das 100-Meter-Rennen von Tokio und gewann Bronze über 200 Meter, was laut Lyles aber genau richtig war. „Wäre ich in Tokio nicht Dritter geworden, hätte ich nicht diese Gier, dieses Feuer in mir gehabt. Ich hätte nicht das erreicht, was ich in der Vergangenheit erreicht habe“, sagte Lyles, dem Meinungen zu seinen Show-Auftritten völlig egal sind. „Alles, was ich tun muss, ist, ich selbst zu sein“, meint er: „Und wenn die Leute mich für blöd halten, verdammt ... Ich bin blöd, aber wisst ihr was? Ich gewinne, während ich blöd bin.“