Der 100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles war zu Wochenbeginn positiv auf Corona getestet worden, lief dennoch am Mittwoch im Vorlauf über 200 Meter mit und holte am Donnerstag Bronze. Der schnellste Mann der Welt kam mit Maske in den Aufwärmraum und wurde im Rollstuhl Richtung Start geschoben. (Am Freitag gab er bekannt, dass er die Staffeln am Schlusswochenende nicht mehr laufen werde.) Malaika Mihambo, Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio, holte in Paris Silber, musste anschließend dann im Rollstuhl aus der Arena gefahren werden, weil sie „keine Luft bekam“. Nach einer im Juni überstandenen Corona-Infektion hatte sie offenbar asthmatische Beschwerden. Die Beispiele der im Rollstuhl oder auf der Liege abtransportierten Athleten ließen sich fortsetzen.

Gesund ist das alles nicht. Jede Großmutter hat ihren Kindern und Enkeln eingeschärft, dass sie sich bei einem Infekt schonen müssen, anschließend erst mal langsam machen sollten. Jeder Hausarzt warnt davor, sich nach überstandener Krankheit gleich wieder heftig anzustrengen. Für Spitzenathleten gilt das genauso wie für Freizeitsportler oder Bewegungsmuffel. Sie mögen schneller laufen, weiter springen und werfen können – ihre Gesundheit ist genauso anfällig. Von Ausdauerläufern weiß man, dass ihr Immunsystem nach einem Wettkampf so stark geschwächt ist, dass sie noch einige Tage später vulnerabler für Ansteckungen aller Art sind.

Nach jedem Infekt und vor allem währenddessen ist das Abwehrsystem geschwächt, weil es vor allem damit beschäftigt ist, die Erreger zu bekämpfen oder die Folgen der Infektion zu beseitigen. Das ist besonders bei viralen Erkrankungen der Fall. Seit der Corona-Pandemie gehört es zum Laienwissen, dass auf die Ansteckung mit Sars-CoV-2 eine Entzündung des Herzmuskels folgen kann. Je früher und intensiver die Belastung danach, desto größer das Risiko. Auch bei anderen Infektionen, etwa mit Streptokokken, EBV, Pneumokokken oder einem der Hunderten viralen Erreger, die zu Atemwegsinfektionen führen können, kommt es manchmal zu einem Rückfall mit schwerem Verlauf oder zu einer anderen Infektion, die es leicht hat, sich in dem geschwächten Körper einzunisten.

Athleten sind bereit, für den Erfolg enorme Einbußen in Kauf zu nehmen

Der frühere deutsche Basketballer Dirk Nowitzki ist 2011 mit mehr als 38,5 Grad Fieber im NBA-Finale angetreten. Frühere anonymisierte Umfragen unter Athleten hatten ergeben, dass sie mehrheitlich ein nicht nachweisbares Mittel, das ihnen Gold garantiert, nehmen würden, auch wenn das sicher ihrer Gesundheit schaden würde. Mehr als ein Drittel stimmten sogar zu, wenn sie dadurch zehn Jahre weniger leben würden.

Gewiss: Die Olympischen Spiele finden nur alle vier Jahre statt. Manche Chance kommt vermutlich nie wieder. Und niemand hat behauptet, dass Spitzensport gesund ist. Der Körper ist das Kapital der Athleten, schon klar. Ihn deswegen ohne Rücksicht auf Verluste als Verbrauchsmaterial zu sehen, ist dennoch keine weise Entscheidung. Und als Vorbild taugen solche Sportler schon mal gar nicht.