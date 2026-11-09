Zum Hauptinhalt springen

Christlicher FußballprofiFelix Nmecha und „die Toleranz gegenüber Intoleranz“

Lesezeit: 5 Min.

Umstrittene Jubel-Geste: Felix Nmecha legt eine imaginäre Krone auf den Rasen.
Umstrittene Jubel-Geste: Felix Nmecha legt eine imaginäre Krone auf den Rasen.
Foto: Marcus Hirnschal/Osnapix/Imago

Der Dortmunder Nationalspieler bejubelt seine Tore mit einer religiösen Botschaft, das Netzwerk „Ballers in God“ bewirbt damit auch homophobe Ansichten. Nun geht das sogar der BVB-eigenen Fanabteilung zu weit.

Von David Kulessa

SZ bei Google bevorzugen

Die Wege der öffentlichen Erregung sind bisweilen unergründlich. Als Felix Nmecha von Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn vor zwei Monaten doppelt traf, jubelte er jeweils, indem er auf dem Rasen des Dortmunder Stadions kniete – und sich eine imaginäre Krone vom Kopf nahm. Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft feierte er seinen letzten Treffer auf diese Weise: Ende September schoss er in Amsterdam das zwischenzeitliche 1:0 gegen die Niederlande.

Zur SZ-Startseite

Deutschland bei der WM 2026
:Nmecha und die Glaubensfrage

Kaum jemand zweifelt an der Klasse von Felix Nmecha, dafür wird über seine Frömmigkeit debattiert: Ist er „ein sanfter Mensch“? Ein christlicher Missionar? Oder Projektionsfläche für einen Kulturkampf?

SZ PlusVon David Kulessa und Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite