Der Dortmunder Nationalspieler bejubelt seine Tore mit einer religiösen Botschaft, das Netzwerk „Ballers in God“ bewirbt damit auch homophobe Ansichten. Nun geht das sogar der BVB-eigenen Fanabteilung zu weit.

Die Wege der öffentlichen Erregung sind bisweilen unergründlich. Als Felix Nmecha von Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Paderborn vor zwei Monaten doppelt traf, jubelte er jeweils, indem er auf dem Rasen des Dortmunder Stadions kniete – und sich eine imaginäre Krone vom Kopf nahm. Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft feierte er seinen letzten Treffer auf diese Weise: Ende September schoss er in Amsterdam das zwischenzeitliche 1:0 gegen die Niederlande.