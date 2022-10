Felix und Lukas Nmecha:Der kleine Bruder spielt jetzt mit

Von Thomas Hürner

Mit Brüdern ist das im Fußball eine komplizierte Angelegenheit. Das weiß jeder große Bruder, der sich bei der Mama ständig rechtfertigen musste, weil er den kleinen Bruder, diesen nervigen Quälgeist, zuvor vom lockeren Bolzplatz-Kick mit seinen Kumpels ausgeschlossen hatte. Das merkt sich freilich auch der kleine Bruder, dem im Fall einer Verbannung nur zwei Optionen bleiben: Quengeln und dem großen Bruder grollen. Oder sich den Ball schnappen und diesen so lange umsorgen, bis man in den illustren Kreis aufgenommen wird, der einen zuvor schmachvoll in die Einsamkeit entlassen hatte.

Nach aktuellem Stand der Wissenschaft gilt es als völlig ausgeschlossen, dass sich derlei Zankereien unter Brüdern vermeiden lassen. Sobald der Kleine das Territorium des Großen betritt, gibt's Krach oder zumindest Kränkungen, das legt sich höchstens ab einem gewissen Alter. Lukas Nmecha, 23, schien die notwendige Anzahl an Lebensjahren bis zum Samstagabend jedenfalls noch nicht angehäuft zu haben. "Bei meinem ersten Bundesliga-Tor hab' ich nix von ihm bekommen", maulte der Stürmer des VfL-Wolfsburg. "Also bekommt er jetzt auch nix von mir."

Na gut, zur gesamten Wahrheit gehört, dass Lukas Nmecha spitzbübisch grinste, während er nach dem 4:0-Sieg über den VfL Bochum seinen Beschluss kundtat. Vielleicht war es sogar das Grinsen eines großen Bruders, der es mittlerweile total okay findet, im selben Team wie der kleine zu spielen. Doch Fakt ist: Felix Nmecha, 22, wird kein Geschenk bekommen. Und das, obwohl er gegen Bochum nicht nur seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte, sondern den zweiten obendrauf setzte. Beide übrigens durch wuchtige Kopfbälle im gegnerischen Strafraum, dem natürlichen Territorium von Lukas.

"Der Felix macht's gut", lobte der VfL-Coach Niko Kovac. "Und ich hoffe, dass er es in Zukunft genauso gut macht." Kovac sprach diese Worte mit der geballten Autorität eines kleinen Bruders, der inzwischen der Chef des älteren ist: Robert, der als Fußballer der erfolgreichere Kovac war, begleitet Niko von Station zu Station in der Funktion des Co-Trainers, dessen großbrüderlicher Rat natürlich weiterhin gerne in Anspruch genommen wird.

Noch ist unklar, ob die beiden Nmechas noch zusammen unterwegs sein werden, sobald ihnen die ersten grauen Haare wachsen. Doch bis dahin ist ja noch lange hin. Für Felix Nmecha, der übrigens im Gegensatz zu Lukas bislang auf knallige Haartönungen verzichtet hat, haben aktuell ohnehin andere Dinge Priorität. Alte Vorurteile widerlegen, zum Beispiel.

Der Mittelfeldmann stellte in den vergangenen Wochen unter Beweis, dass er kein Anhängsel seines großen Bruders ist, der bereits für die deutsche Nationalelf stürmt und deutlich teurer war, als die beiden 2021 von Manchester City nach Wolfsburg wechselten. Auch Felix Nmecha galt bei seiner Ankunft als talentiert, doch bei Lukas haben alle sehr genau hingeschaut. Das könnte auch daran gelegen haben, dass Lukas Nmecha als Torjäger eine rare Ware auf dem deutschen Spielermarkt ist, die allein aufgrund von Seltenheit eine enorme Wertsteigerung verspricht. Bei Mittelfeldspielern müssen sogar versierte Talentscounts genau hinschauen, um die guten von den sehr guten zu unterscheiden.

Nmecha ist ein Mittelfeldmann mit Vollausstattung, weil er fast alles kann

Von Felix Nmechas Qualitäten sei man "immer überzeugt" gewesen, sagte Kovac. Und dann zählte er Eigenschaften auf, die mal einen sehr guten Mittelfeldspieler von einem guten abheben dürften: Super Technik, steter Verbesserungsdrang, die Lust aufs Rennen und Kämpfen. F. Nmecha, wie auf seinem Trikot geschrieben steht, ist in der Tat ein Mittelfeldmann mit Vollausstattung, mit der man eine Karriere hinlegen könnte, die in aufregendere Dienstgebiete führt als die etwas dröge Autostadt. Passenderweise war das auch das Kalkül der VfL-Verantwortlichen, als sie die beiden Nmechas, trotz offenbar bis zu einem Dutzend Mitbewerbern, für ein Engagement am Mittellandkanal gewinnen konnten: Die gebürtigen Hamburger kennen und schätzen den Norden der Republik, aus dem sie 2007 zusammen mit der Familie nach England auswanderten, um dort ihre damals noch sehr, sehr jungen Fußballkarrieren voranzutreiben.

Papa Nmecha, der nach Angaben der Söhne übrigens "die besten Rühreier der Welt" zubereitet, ist aber keiner dieser übereifrigen Fußballväter, der seine Jungs als Investment sieht, das sich irgendwann amortisieren soll (was es sicherlich schon längst hätte). Auch deshalb soll der Papa ein Wörtchen mitgeredet haben, als es vor eineinhalb Jahren darum ging, die nächste Karrierestation für Lukas und Felix zu finden: Wolfsburg erschien da als ideale Oase, weil junge Fußballer dort aufgrund freundlichen Desinteresses nicht gleich zerrissen werden, wenn sie mal ein paar Spiele schwach spielen. Außerdem ist Wolfsburg - der Öffentlichkeit ist das aus soeben genanntem Grund nur nicht richtig bekannt - neuerdings ein Standort, an dem konsequent auf Talente gesetzt wird: Nur der VfB Stuttgart schickt momentan jüngere Mannschaften auf den Rasen.

Die Nmecha-Brüder bald gemeinsam im DFB-Team? Felix' Ambitionen sind diesbezüglich klar

Potenzialverwirklichung hängt freilich auch von Ergebnissen des Teams ab. Insofern trifft es sich auch für F. Nmecha persönlich ganz gut, dass die schwach in die Saison gestarteten Wolfsburger sich allmählich aus ihrem Tal hinaufarbeiten, seit der junge Mittelfeldmann von Trainer Kovac regelmäßig in die Startelf beordert wird. Im Mittelfeld des VfL nimmt er eine offensive Achter-Rolle ein. Dort sind Nmechas auf 1,90-Meter verteilte Zweikampfkraft genauso gefragt wie jene kleinen Zuckungen, die seine Gegner große Schritte ins Leere machen lassen. "Er hat sich körperlich gesteigert und ist jetzt im Rhythmus", sagte Kovac. In der vergangenen Saison war ihm allermeistens nur ein Platz auf der Bank geblieben.

Wie sein großer Bruder, den Felix Nmecha sein "Vorbild" nennt, hat er sich gegen die englische und für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Aktuell darf er "nur" in der U21 ran, wohingegen sich Lukas ziemlich sicher sein kann, in einem Monat zur WM nach Katar zu fahren. "Aber ich will auch dort mit Lukas spielen", hat Felix Nmecha mal über seine Ambitionen im DFB-Team gesagt. Könnte also sein, dass nach den Gebrüdern Rummenigge, Hoeneß, Allofs, Dörfel und Bender die nächste Dynastie in den Startlöchern steht: die Nmechas.