Im Dezember 1988 gewannen die deutschen Tennisspieler zum allerersten Mal den Daviscup, und der von Boris Becker drei Jahre vorher in Wimbledon entfachte Tennis-Boom erlebte ein neues Allzeithoch. Im Daviscup – das macht diesen Wettbewerb so reizvoll – verdichtet sich das Individualistenspiel Tennis zur Mannschaftssportart. Nicht das Jahrhunderttalent Bumm Bumm allein konnte den Sieg garantieren, er musste sich auf Kollegen verlassen, Mitspieler: Carl-Uwe Steeb, Patrik Kühnen und, als Beckers Doppelpartner, Eric Jelen.
Zum Tod von Niki PilicDer stillste Sieger der Welt
Bei drei deutschen Daviscup-Siegen war Niki Pilic der Kapitän. Doch er hielt sich zurück, ließ andere wachsen – und vermittelte sogar zwischen Boris Becker und Michael Stich.
