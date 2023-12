Niko Kovac beim VfL Wolfsburg:Immer noch derselbe, der beim FC Bayern rausflog

Die Laune könnte gerade besser sein: Niko Kovac, hier beim Pokal-Aus in Mönchengladbach.

Niko Kovac wollte mit dem VfL Wolfsburg Titel gewinnen, doch daraus wird auch in seiner zweiten Saison nichts. Er hat eine Elf geformt, die viel läuft, aber mit dem Ball wenig anzufangen weiß. Manches erinnert an seine letzten Wochen in München 2019.