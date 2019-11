Dass die Zeiten ernst sind, lässt sich im Fußball verlässlich daran erkennen, dass das Geschehen mit großer Ernsthaftigkeit und minutiös protokolliert wird. Beim FC Bayern sind die Zeiten am Sonntagvormittag demnach sehr ernst.

Mehrere Fernsehteams haben am Vereinsgelände an der Säbener Straße ihre Kameras aufgebaut, und obwohl die Bayern den Trainingsplatz mit haushohen grauen Vorhängen abgeschirmt haben, wird der Verlauf dieses Vormittags von den berufsmäßigen Protokollanten gewissenhaft festgehalten.

7.56 Uhr, Niko Kovac fährt in die Tiefgarage, was viel und gar nichts bedeuten kann, entscheidend ist ja, ob er später am Tag als Trainer des FC Bayern wieder herausfahren wird. 10.14 Uhr, Kovac leitet das Training mit den Reservisten, was zunächst nur bedeutet, dass Kovac um 10.14 Uhr immer noch Bayern-Trainer ist. Um 11.52 Uhr parkt dann Alfons Schuhbeck seinen Wagen auf dem Gehweg und geht in seiner Kochkluft durch den Eingang zu den Trainingsplätzen, aber was das wiederum für Kovac bedeutet, bleibt wie so vieles an diesem Vormittag offen.

Erst nach diesem quälend langen Vormittag schafft der FC Bayern Gewissheit, vorübergehend zumindest. Um 12.30 Uhr stellt der Klub einen Spielbericht zum 1:5 vom Samstag bei Eintracht Frankfurt auf die Webseite, die Überschrift: "Nach Frankfurt: Training und Blick auf Piräus-Spiel". Im vierten und letzten Absatz verstecken sich Sätze, die andeuten, dass Kovac später am Tag immer noch als Trainer der Bayern aus der Tiefgarage fahren darf.

Durch die "eng getakteten englischen Wochen" habe die Mannschaft am Mittwoch im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus "die Chance auf Wiedergutmachung", wird Kovac zitiert, und: "Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen"; mit einem Sieg wäre das Team für das Achtelfinale qualifiziert. Und einen Trainer über ein Spiel sprechen zu lassen, das er nicht mehr leiten darf, das gehört sich selbst in ernsten Zeiten nicht; das wäre ungefähr so charmant, wie eine Pressekonferenz einzuberufen, um dort die Presse zu beschimpfen.

Ausgerechnet Manuel Neuer formulierte den Ernst der Lage am deutlichsten

Kovac bleibt also bis Mittwoch Trainer des FC Bayern, aller Voraussicht nach auch bis zum Heimspiel gegen Dortmund am Samstag. Dann allerdings sind die sogenannten englischen Wochen vorbei, dann steht eine Länderspielpause an, obendrein die Jahreshauptversammlung des Klubs. Und dann wird darüber entschieden werden, wie lange Kovac noch mit einem Dienstwagen des FC Bayern zur Säbener Straße fahren darf.

Doch dass Kovac wenigstens die aktuelle Woche noch als Trainer erhält, selbst das war am Samstagabend fraglich.

Den Ernst der Lage hatte in Frankfurt Manuel Neuer am deutlichsten formuliert, ausgerechnet der sonst so diplomatische Kapitän, der in den vergangenen Wochen vehement das Team in die Pflicht genommen hatte. Am Samstag sagte Neuer Sätze, die an Kovac, vielleicht sogar an den Vorstand gerichtet waren. "Ich finde, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Das ist für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist." Nach dem zähen 2:1 im Pokal in Bochum sei die Niederlage in Frankfurt "für mich keine Riesen-Überraschung". Anders als Kovac, der später viel auf die frühe rote Karte für Jérôme Boateng schieben sollte, ließ Neuer den Platzverweis als Ausrede keinesfalls gelten. "Das ist nicht darauf zurückzuführen", sagte er, sondern darauf, "dass es nicht läuft. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wir analysieren es und sprechen Dinge an. Aber es muss sich auf jeden Fall was ändern".