Er ist der wohl bekannteste Fußballer des 1. FC Nürnberg II, wenn nicht der gesamten Regionalliga Bayern: Niklas Wilson Sommer, 26, ist Verteidiger, primär aber Social-Media-Star und Streamer. Auf der Plattform Twitch folgen dem gebürtigen Nürnberger Hunderttausende Menschen, auf Instagram sogar rund eine Million. Und ein Post auf eben jener Plattform wurde Sommer nun mutmaßlich zum Verhängnis. Am Samstagabend lauerten dem U23-Spieler unbekannte Personen vor der eigenen Wohnung auf, später in der Nacht attackierten sie Sommer, wie der 1. FC Nürnberg in einer Presseerklärung mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere unbekannte Personen.