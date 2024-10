Borussia Dortmund muss vorerst auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. „Niki wird ausfallen bis zur Länderspielpause, wir hoffen, dass er danach dabei ist“, sagte Trainer Nuri Sahin am Freitag. Die nächsten Länderspiele finden Mitte November statt.Süle hatte beim 2:5 in der Champions League bei Real Madrid unter der Woche eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten, und zwar „sehr früh im Spiel, als Ramy (Bensebaini; d. Red.) auf ihn fällt“, berichtete Sahin: „Er hat das komplett durchgezogen, das sollte man mal erwähnen, wenn man über ihn spricht.“ Trotz der Verletzung hatte Süle bis zum Schluss durchgespielt. Er wird in der Bundesliga beim Duell beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) aller Voraussicht nach von Waldemar Anton ersetzt, der dann gemeinsam mit Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung bildet.