Min-jae Kim muss dieses Video gar nicht sehen, um sich zu gruseln. Es dürfte schon reichen, Jan-Niklas Beste an diesem Abend in der Münchner Arena zu begegnen. Beste muss gar nichts machen, er muss nicht finster schauen oder so, höchstens beim Warmmachen vielleicht einen Fernschuss antäuschen oder eine Flanke schlagen. In jedem Fall wird Beste jenes eminente Wiedererkennungsmerkmal zugute kommen, das er sich seit einigen Jahren durchs Gesicht wachsen lässt, spätestens am Bart wird Min-jae Kim ihn erkennen. Jenen Mann, der ihn in der vergangenen Saison so gequält hat. Der beim Auftritt des 1.FC Heidenheim in München einen Kim-Fehlpass abfing und den Ball dann, unter Mithilfe des abfälschenden Kim, ins Münchner Tor hämmerte. Und der im Rückspiel in Heidenheim eine Flanke so verzinkt in den Münchner Strafraum schickte, dass Kim den hinter ihm stehenden Tim Kleindienst aus den Augen verlor. Der dann wiederum ins Münchner Tor traf.

Dass Niklas Beste, der gefürchtete Eckenschütze, den 1.FC Heidenheim nach acht Toren und 13 Torvorlagen verlassen würde, hat die Branche nicht verwundert, erstaunlicher war eher jenes Video, von dem man hoffen muss, dass der arme Kim es nicht auch noch zu sehen bekommt. In diesem Video versteckt Beste Kopf und Bart unter einer roten Kapuze, dann reißt er sie sich plötzlich vom Kopf und brüllt: „Benfica!“ So hat der ruhmreiche Klub aus Portugal im Spätsommer seinen Neuen vorgestellt, von dem man bis dahin eher dachte, er würde innerhalb der Bundesliga wechseln, nach Frankfurt oder Stuttgart oder so. Andererseits: Den Fußball bei Benfica verantwortete ja ein Bundesligatrainer, Roger Schmidt, ehemals Leverkusen. Der wollte Beste dringend verpflichten. Und das ist inzwischen ein kleines Problem.

Jan-Niklas Beste kommt nicht als Stammspieler nach München, das darf man Min-jae Kim zur Beruhigung zurufen, allerdings ist er inzwischen wieder nahe dran. Dennoch steht der 25-Jährige stellvertretend für die Risiken und Nebenwirkungen, die mit einem Sprung über zwei Niveauebenen (großer Klub plus Ausland/Fremdsprache) verbunden sind. Kaum in Lissabon angekommen, hat sich Beste erst mal den Muskel verletzt, und als er aus der Verletzung zurückkehrte, war der Trainer Schmidt entlassen und durch den Portugiesen Bruno Lage ersetzt. Und auf seinen bevorzugten Positionen (hinten links, vorne links) war Beste plötzlich nur noch der Zweitbeste: Hinten links glänzt seitdem der Spanier Alvaro Carreras, vorne links der neue Mann aus der Türkei: Kerem Aktürkoglu. Ein paarmal hat es Beste zuletzt aber in die Stammelf geschafft, im Pokal haben sie ihn nach zwei Toren sogar als man of the match ausgezeichnet, wenn auch gegen einen unterklassigen Gegner. Und in der Champions League hat er beim 4:0 gegen Atletico Madrid ein Tor vorbereitet - mit, Überraschung, einem Eckball.

Niklas Beste ist ein interessanter Fußballer und ein eigenwilliger Typ, aber wie das Abenteuer in Lissabon ausgeht, ist völlig offen. Von Vertrauten ist zu hören, dass er sich noch nicht vollständig integriert fühlt am anderen Ende Europas, und womöglich macht es ihm auch zu schaffen, dass in der Heimat dauernd Länderspielaufgebote ohne seinen Namen veröffentlicht werden. Und es könnte tatsächlich auch noch ein Weilchen dauern, bis Beste, beste Leistungen in Lissabon ohnehin vorausgesetzt, wieder ein Thema für die DFB-Auswahl wird. Nach SZ-Informationen hat Beste vor der EM das Angebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann abgelehnt, wie Brajan Gruda und Rocco Reitz als Trainingskandidat ins Vorbereitungscamp in Blankenhain einzurücken, was beim DFB offenbar nicht rasend gut ankam.

Andererseits: Gibt es eine bessere Bühne, um wieder für sich zu werben als die Champions League in der Münchner Arena? Min-jae Kim allerdings ist gerade sehr furchtlos in Form.