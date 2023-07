Ein Deutscher in Gelb - also ein bisschen

Von Johannes Aumüller, Belleville-en-Beaujolais

Grischa Niermann macht seinen aktuellen Job schon ein paar Jahre, und eigentlich hat er sich im Peloton den Ruf eines vergleichsweise ruhigen und entspannten Sportdirektors erworben. Doch in diesem Sommer hat sich eine neue Seite bei ihm offenbart. Kurz vor dem Start der Tour de France veröffentlichte Netflix seine Doku-Serie, für die es das Peloton während der Vorjahres-Tour begleitet hat - und recht häufig und öfter als alle anderen Sportdirektoren ist Niermann dabei zu hören, wie er ein kräftiges "Fuck" herausbrüllt.

Dabei hat er eigentlich wenig Grund zum Hadern. Niermann, gebürtig aus Hannover, ist auf eine gewisse Weise aktuell der erfolgreichste Deutsche im Tour-Peloton. Schon seit 2015 (Tony Martin) trug kein Deutscher mehr das Gelbe Trikot, seit 1997 (Jan Ullrich) gewann kein Deutscher mehr die Rundfahrt. Aber wenn man so ein Maillot Jaune mal in Fetzen zerreißen und anschließend an alle verteilen würde, die einen Anteil daran haben, könnte Niermann ein paar Quadratzentimeter für sich beanspruchen. Denn er ist der Sportdirektor der seit einigen Jahren dominierenden Equipe Jumbo-Visma, für die der Däne Jonas Vingegaard 2022 die Tour gewann und auch bei der diesjährigen Schleife Gelb früh eroberte. Und hinter Vordenker Merijn Zeeman ist Niermann quasi die Nummer zwei im sportlichen Begleittross des Teams.

Am Ruhetag zu Beginn der Tour-Woche empfängt Niermann im Teamhotel zu einem längeren Gespräch (und sagt dabei kein einziges Mal "Fuck"). Er ist inzwischen 47 Jahre alt, an seiner Statur hat sich im Vergleich zu aktiven Rennfahrerzeiten quasi nichts verändert. Sehr ruhig wirkt er, und er hat ja auch Grund zur Zufriedenheit. Kapitän Vingegaard trägt Gelb, das Team kann hoffen, dass ihm der schwere Alpen-Block, der mit der Fahrt auf den Grand Colombier an diesem Freitag beginnt, mehr liegt als Herausforderer Tadej Pogacar. Womöglich kann Jumbo dann noch mehr als bisher die mannschaftliche Stärke ausspielen - und ob das gelingt, hängt auch von Niermanns Arbeit ab. Er wird dann wieder im Auto hinter dem Peloton sitzen, das Rennen zu lesen versuchen und seinen acht Fahrern Anweisungen geben. Wobei Niermann zu seinem Job sagt: "Das Fach hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr verändert."

Die Rolle des Sportdirektors ist keine klar definierte Aufgabe und wird von Team zu Team unterschiedlich gelebt. Wie so vieles im Radsport haben die Neunziger- und Nullerjahre das Bild der Funktion geprägt; damals gaben Figuren wie Walter Godefroot (Team Telekom) den Ton an. "Das war früher bei den großen Events eine One-Man-Show, heute bekommst du viel mehr Inputs von der Seite, die auch viel mehr bei der Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die ganzen Wissenschaftler nehmen viel mehr Einfluss", sagt Rolf Aldag, als oberster Sportchef beim deutschen Team Bora Niermanns Kollege und Konkurrent: Da sei man quasi der "CEO des Sportlichen Events".

Niermanns Arbeit als Manager beginnt schon Monate vor der Tour de France

Für Niermann hat sich in all den Jahren vor allem das verändert, was er "Coaching" nennt. Natürlich ist alles rund um Renntaktik und -gestaltung wichtig für einen Sportlichen Leiter, und das nicht nur in den Stunden eines Rennens. Die Arbeit, sagt Niermann, beginne ein paar Monate vor der Tour. Dann fährt er möglichst viele Kilometer der Strecke ab, sammelt alle möglichen Informationen, identifiziert und bespricht schon mal die möglichen Angriffspunkte fürs Rennen. Und spätestens am Abend vor der Etappe fixieren sie noch mal genau, welcher Fahrer wann wie viele Kilometer führen soll, solche Dinge. Niermann versteht sich da als eine Art Dienstleister. "Ich will auch nicht vor den Fahrern stehen und sagen: Sorry, das hätte ich wissen können, dass da noch eine Windkante kommen kann."

Zugleich glaubt Niermann, dass genauso wichtig wie die Renntaktik das Thema "Coaching" ist, eine angemessene Gruppenführung. Es gehe für ihn auch darum, für eine gute Stimmung zu sorgen und "jedem das Ohr zu schenken"; jeden Abend versuche er, mit jedem seiner Fahrer zu sprechen. Die vergangenen Tage waren bei Jumbo durchaus geprägt von der Frage, wie das Verhältnis zwischen Gelb-Träger Vingegaard und Allrounder Wout Van Aert sei, nicht zuletzt durch die Netflix-Serie, in der Animositäten angedeutet wurden. Die beiden seien befreundet, sagt Niermann, aber "das geht an den Jungs auch nicht spurlos vorüber, weil sie damit Tag und Nacht konfrontiert werden".

Niermanns Art scheint im Fahrerfeld durchaus gut anzukommen. "Er stellt sich hinter seine Sportler und sagt auch mal, dass es vielleicht sein Fehler war", sagt Kontrahent Aldag: "Ich schätze ihn auch als Kollegen, weil er ehrlich ist. Der ist niemand, der dir Geschichten erzählt und hintenrum versucht dich reinzulegen."

Detailansicht öffnen Grischa Niermann, hier im Jahr 2010, im Trikot des niederländischen Rennstalls Rabobank aus dem später das Team Jumbo-Visma hervorging. (Foto: Mario Stiehl/Imago)

Wobei das mit der Ehrlichkeit in Niermanns Biographie so eine Sache ist. Er ist - wie viele andere sportliche Verantwortliche im Peloton - ein Kind jener dopingverseuchten Zeit, deren Abzweigungen bis heute nachwirken. Von 1999 bis 2012 war er Profi, klassischer Helfer, neun Mal bei der Tour, die ganze Zeit beim Team Rabobank, bei dem irgendwann systematisches Doping festgestellt wurde und aus dessen Trümmern die Jumbo-Equipe entstand. Als alles aufflog, räumte auch Niermann ein, ein paar Mal Epo konsumiert zu haben. Ist das dann wenigstens ein Thema im Team?

Jumbo setzt Ketone ein - man zwänge die aber niemandem auf, sagt Niermann

"Als ich im Nachwuchsteam angefangen habe, war das für mich wichtig zu sagen: So ist es gewesen, und leider war ich auch Teil davon, und ich möchte jetzt dafür sorgen, dass ihr nicht mehr in die Situation kommt", sagt Niermann; aber jetzt sei das eigentlich kein Thema mehr, und das ist durchaus erstaunlich. Und die vielen Dopingsünder im Begleittross sieht er auch nicht als Problem. Das sei eher "ein Problem der Medien", entgegnet er. Man könne aus seiner Generation nicht alle ausschließen, "da würde man nicht mehr genug sportliche Leiter finden. Ich hoffe, dass die alle geläutert sind, und nicht als sportliche Leiter den Weg einschlagen, den sie als Sportler gegangen sind."

Gerade bei Jumbo schimmern manchmal auch medizinische Grenzfragen durch. So gehört das Team zu denen, die künstliche Ketone einsetzen: Die Substanz ist nicht verboten, aber selbst der Rad-Weltverband empfahl im Vorjahr, sie nicht einzusetzen; Experten weisen darauf hin, dass die Folgen nicht genügend erforscht seien. "Das wird keinem aufgedrängt, und wenn jemand sagt, dass er Bedenken hat, ist das absolut in Ordnung", sagt Niermann - aber verteidigt zugleich den Einsatz: Wenn manche Teams sagen würden, dass Ketone der Grund seien, warum manche schneller seien als andere, sei das "absolut im Bereich der Fabel". Wobei allerdings die Frage bleibt, warum man sie dann überhaupt einsetzen muss.