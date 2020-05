Nach dem Abbruch der Saison im niederländischen Fußball wollen der Cambuur Leeuwarden und De Graafschap Doetinchem ihren verwehrten Aufstieg in die erste Liga vor Gericht durchsetzen. Beide Vereine, die Platz eins und zwei in der zweiten Liga belegen, kündigten entsprechende Eilanträge an. Damit sollen die Beschlüsse des Fußballverbandes zur Abwicklung der Saison aufgehoben werden.

Der KNVB hatte verfügt, dass es wegen des Saisonabbruchs aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur keinen Meister, sondern auch keinerlei Auf- und Absteiger geben soll. Die beiden Zweitliga-Führenden beauftragten deshalb den Rechtsanwalt Dolf Segaar mit einer Klage. Beide Klubs fordern, dass es trotzdem keine Absteiger geben soll, sondern die Liga in der kommenden Saison auf 20 statt bisher 18 Mannschaften aufgestockt werden soll.