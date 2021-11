Das "Endspiel" um die WM-Qualifikation am Dienstagabend gegen Norwegen wird für den niederländischen Nationaltrainer Louis van Gaal, 70, schmerzhaft verlaufen - unabhängig vom Ergebnis. Der frühere FC-Bayern-Coach erlitt bei einem Fahrradunfall in der Nähe des Teamhotels am Sonntagabend einen Knochenbruch an der Hüfte und ist vorübergehend auf Rollstuhl und Krücken angewiesen. "Ich habe große Schmerzen", berichtete van Gaal, der in Rotterdam trotzdem auf der Bank sitzen will: "Ich kann alles tun, Coaching ist ja verbal und mein Gehirn arbeitet gut", betonte er am Montag. Der Unfall passte zu einem trüben Wochenende, denn im vorletzten Gruppenspiel hatte die Niederlande in Montenegro eine 2:0-Führung und die sichere WM-Qualifikation verspielt. Gegen Norwegen genügt nun zwar ein Remis für Platz eins, bei einer Niederlage droht Holland jedoch ein vollständiger WM-K.o., weil dann neben Norwegen auch noch die Türkei in der Tabelle vorbeiziehen könnte.