Der niederländische Fußball- Nationaltrainer Louis van Gaal ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Bondscoach werde in den nächsten Tagen in seinem Hotel nahe dem Trainingszentrum in Isolation bleiben, teilte der Fußballverband KNVB am Dienstag in Zeist bei Utrecht mit. Die übrigen Mitglieder des Trainerteams werden demnach seine Aufgaben wahrnehmen. Es blieb am Dienstag zunächst unklar, wie es dem 70 Jahre alten Trainer geht. Die Mannschaft ist seit Montag zusammen, um sich auf zwei Länderspiele vorzubereiten. Am Samstag spielt Oranje zunächst gegen Dänemark und am kommenden Dienstag gegen Deutschland. Beide Partien finden in Amsterdam statt. Van Gaal wollte diese Woche nutzen, um ein neues Spielsystem einzuführen.