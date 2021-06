Jaroslav Silhavy sind die Kräfteverhältnisse vor dem Achtelfinale an diesem Sonntag klar, doch der Nationaltrainer Tschechiens wirkte nicht so, als würde ihm das den Mut nehmen. "Die Niederländer sind ein schwieriger Gegner, sie sind der Favorit", sagte er: "Es ist aber nur ein Spiel, da kann alles passieren." Und es ist nicht nur Silhavy, der gerade in Tschechien über eine mögliche Überraschung spricht. Er bekommt Unterstützung von prominenter Stelle.

Mit den Niederlanden als Gegner fühlen sich die Tschechen wohl. Gerne erinnern sie sich an die EM 2004 in Portugal zurück, als sie in der Vorrunde schon nach 19 Minuten 0:2 zurücklagen. Jan Koller, Milan Baros und Vladimir Smicer drehten die Partie. "Das ist wohl für alle Fans ein legendäres Spiel", sagte Karel Poborsky der Zeitung Blesk. Das 3:2 damals bereitete er vor. Eine Überraschung hält er diesmal für gut möglich. "Die Holländer werden ihr Spiel spielen, und das kann uns wieder entgegenkommen", meinte Poborsky. "Gegen eine offensive Verteidigung können wir Gegenangriffe starten."

Poborsky hat sich einst nicht erst mit der EM 2004 Legendenstatus erworben, als Tschechien erst im Halbfinale an Otto Rehhagels späterem Sensationssieger Griechenland scheiterte. Sondern schon bei der EM in England 1996, als er mit langer Mähne durch die gegnerischen Abwehrreihen dribbelte und ein Lupfertor schoss, das auf seine Weise ähnlich herrlich war wie der Schuss von Patrik Schick von der Mittellinie in diesem Jahr, mit dem das Turnier 2021 für die Tschechen beim 2:0 gegen Schottland begann.

1996 kam Tschechien bis ins Finale gegen Deutschland, in dem der damalige Dortmunder Patrik Berger die Führung erzielte, bevor Oliver Bierhoff mit Kopfball und Golden Goal traf. "Sie müssen wie ein Team auftreten und Gas geben", sagte Berger der Zeitung Dnes.

Die aktuelle Mannschaft hat auf den ersten Blick eher nicht das Potenzial, in die Fußstapfen des Teams aus den Neunzigern zu treten. In Schick (Bayer Leverkusen), der dreimal bei dieser Endrunde traf, und Tomas Soucek (West Ham United) haben die Tschechen nur zwei Spieler, die gehobene Klasse besitzen. Außerdem ist der Einsatz von Kapitän Vladimir Darida von Hertha BSC wegen einer leichten Verletzung unklar. Und nicht nur deshalb verlief die Vorbereitung aufs Spiel etwas holprig. Der Flug von Prag nach Budapest verzögerte sich wegen "technischer Probleme".

Doch das ändert alles nichts daran, dass die Protagonisten von einst ausgesprochen zuversichtlich sind. "Zum ersten Mal seit den Zeiten eines Milan Baros oder Jan Koller haben wir in ihm einen Stürmer von europäischem Format", meinte der frühere Frankfurter Karel Rada, 1996 als Innenverteidiger dabei, über Schick. Dusan Uhrin, der Trainer 1996, traut seinem Nachfolger Silhavy viel zu. "Sie haben bisher eine hervorragende Leistung gezeigt, die ich auch ein bisschen erwartet habe", befand Uhrin. "Die Qualität der Spieler ist da und Jarda (Kurzform für Jaroslav) kann ein Team zusammenschweißen, auch aus mentaler Sicht." Jan Suchoparek, ebenfalls Verteidiger von 1996, sagte: "Ich glaube, dass die Mannschaft noch mehr Stärke zeigen wird und in den nächsten Spielen für eine Überraschung sorgen kann." Und: "Ich denke nicht, dass unsere Reise im Achtelfinale enden wird."

Auch Niederlandes Trainer Frank de Boer sprach über den Gegner mit Hochachtung und einem Hinweis auf die Vergangenheit. "Tschechien ist eine Einheit, sie wissen, was sie wollen", befand der Coach, der das 2:3 bei der EM 2004 von der Bank erlebt hatte. Der damalige Kapitän spielte erst in der nächsten Partie wieder mit. Heute sagt er: "Sie sind nicht schüchtern, sie halten sich nicht zurück. Traditionell ist es immer schwer gegen sie."