Von Sebastian Fischer

Ein paar Zentimeter weiter links, und der Niederländer, über den in der Heimat schon behauptet worden war, die Europameisterschaft sei für ihn vorbei, hätte ein Tor geschossen. Joey Veerman zielte aus spitzem Winkel knapp daneben, als er in der 73. Minute kurz nach seiner Einwechslung im rumänischen Strafraum auftauchte. Es wäre des Guten auch ein wenig zu viel gewesen. Schließlich war längst nicht alles perfekt an diesem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Rumänien. Aber es ist auch nicht so schlecht, wie befürchtet.