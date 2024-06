Die Uefa entschied sich schnell, in dieser fußballphilosophischen Frage, die der erste Auftritt der Niederlande bei der Europameisterschaft aufwarf. Cody Gakpo, Linksaußen im Dienste des FC Liverpool und am Sonntagnachmittag Torschütze zum 1:1 in der ersten Halbzeit, bekam wenige Minuten nach Spielende seinen kleinen Pokal überreicht als sogenannter „Man of the Match“. Es war rein statistisch und spielanalytisch eine völlig erklärbare Auszeichnung, nur entscheidet meist nicht der Verstand, sondern das Herz im Fußball – deshalb blieb eben auch eine emotionale Frage: Wäre es nicht wesentlich passender gewesen, jenem großen, schlaksigen Niederländer mit der Nummer Neun auf dem Trikot einen Sonderpreis zu verleihen, dem alle nach Abpfiff in den Armen lagen?