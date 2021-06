Von Ulrich Hartmann, Amsterdam

Georginio Wijnaldum hatte eine treffliche Antwort auf die Provokation des Barça-Präsidenten Joan Laporta. Eigentlich hatte er sogar zwei passende Antworten. Der neue Boss des FC Barcelona hatte den niederländischen Nationalspieler in gewisser Weise der Treulosigkeit beschuldigt. Im März war der ablösefreie Wijnaldum vom FC Liverpool noch als Barça-Zugang gehandelt worden, vor einigen Tagen sagte er dann aber plötzlich Paris St. Germain zu. "Wir schauen uns einen Spieler an, arbeiten mit ihm, und dann kommt ein Verein, zahlt das Doppelte und schnappt ihn uns weg", wütete daraufhin Laporta in einem spanischen Zeitungsinterview. Wijnaldum antwortete am Montagabend niederländisch kühl, indem er zu Oranjes 3:0-Sieg im finalen Gruppenspiel gegen Nordmazedonien zwei Treffer beisteuerte.

Gerade mal ein halbes Jahr bis August 2018 war Ronald Koeman niederländischer Bondscoach. Dann wechselte er zum FC Barcelona. Im Sommer 2019 holte er für 86 Millionen Euro das niederländische Mittelfeldtalent Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam. Vor wenigen Tagen sicherte er sich für die kommende Saison die Zusage des ablösefreien Oranje-Stürmers Memphis Depay von Olympique Lyon. Wäre ihm der Coup mit Wijnaldum auch noch gelungen, dann hätte Koeman demnächst jene drei Niederländer im Kader gehabt, die mit ihrem Nationalteam bei der EM gerade eine gewisse Furore machen: Mit einem 3:2 gegen die Ukraine, einem 2:0 gegen Österreich und einem 3:0 gegen Nordmazedonien zogen sie nahezu makellos in ihr Achtelfinalspiel am Sonntagabend in Budapest ein. Wijnaldum schoss drei der acht Oranje-Treffer. Depay übernahm zwei.

Der frühere Nationalspieler Nigel de Jong schwelgte als TV-Experte am Montagabend von deren schönem Zusammenspiel. Depay hatte Wijnaldum beide Treffer aufgelegt, nachdem er den ersten selbst erzielt hatte. "Ich wüsste kein besseres EM-Duo als diese beiden", sagte de Jong. Wijnaldum berichtete derweil in der Pressekonferenz von einer besonderen Verbindung zu Depay. "Wir haben vier Jahre zusammen in Eindhoven gespielt und spielen auch in der Elftal zusammen." Das zeige Wirkung.

"Einen großzügigeren Menschen kann man sich nicht wünschen", schwelgte Jürgen Klopp

Dem gehörnten Barça-Präsidenten imponiert das freilich nicht. "Dieser Spieler schätzt das Gehalt mehr, als bei einem Verein mit Erfolgsaussichten zu sein", hatte Laporta im Interview geschnaubt. Er nannte den Namen des abtrünnigen Wijnaldum zwar kein einziges Mal, aber jeder wusste, wer gemeint ist.

Wijnaldums bisheriger Klubcoach Jürgen Klopp lässt auf den 30 Jahre alten Niederländer hingegen nichts kommen. "Er hinterlässt bei uns in jeder Hinsicht eine Lücke; einen großzügigeren Menschen kann man sich nicht wünschen", schwelgte Liverpools Trainer anlässlich Wijnaldums Abschied und schloss: "Ich verliere einen Freund."

Während sie sich in Barcelona also mit Frenkie de Jong und Memphis Depay begnügen müssen, geht die Oranje-Mannschaft überdies mit Wijnaldum ins Achtelfinale. Aber auch mit weiteren starken Spielern im Fokus europäischer Topklubs: mit dem Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Juventus), dem Flügelläufer Denzel Dumfries (Eindhoven) und Talenten wie Jurrien Timber (20, Ajax) und Donyell Malen (22, Eindhoven). Beiden gönnt der Bondscoach Frank de Boer regelmäßige Einsätze. Malen, an dem Borussia Dortmund interessiert sein soll, kämpft gegen den Wolfsburger Wout Weghorst um den Platz in der Startelf. "Es ist gut, wenn man verschiedene Typen im Team hat", sagt de Boer. Er genießt die Qual der Wahl und träumt vom Titel.