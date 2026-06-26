Die Niederlande haben sich bei der Fußball-WM ohne große Mühe den Gruppensieg gesichert. Beim Vorrundenabschluss in Kansas City gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman dank eines frühen Doppelschlags und trotz einer kleinen Schwächephase verdient mit 3:1 (2:0) gegen das zuvor bereits ausgeschiedene Tunesien.

Ein Eigentor des Frankfurters Ellyes Skhiri (3.) und Sturmtank Brian Brobbey (7.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Jan Paul van Hecke (62.) legte nach, zuvor hatte Hazem Mastouri (54.) kurzzeitig für Spannung gesorgt. Die Elftal trifft im Sechzehntelfinale in der Nacht auf Dienstag (3 Uhr MESZ) nun im mexikanischen Monterrey auf Marokko, WM-Halbfinalist von 2022. Anschließend würde im Achtelfinale Co-Gastgeber Kanada oder Südafrika warten, ein möglicher Viertelfinalgegner ist Deutschland.

„Ziemlich schnell haben wir 2:0 geführt. Aber es gab einige Momente im Umschaltspiel, die nicht so gut waren“, sagte Koeman: „Aber als wir dann ein bisschen höheres Tempo gespielt haben, war es wieder viel besser. Wir müssen mehr Druck machen, nicht zu viel abwarten.“ Und der 63-Jährige bedankte sich bei den niederländischen Fans: „Ich habe das Gefühl, dass wir zu Hause spielen. Das ist großartig.“

Japan trifft nun auf Brasilien

Kein Sieger, doch Zufriedenheit auf beiden Seiten: Japan und Schweden sind nach einem erst in der zweiten Halbzeit unterhaltsamen Duell gemeinsam in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der das Spiel in seiner Heimatstadt im Schweden-Trikot verfolgte, genügte beiden Teams in Dallas ein 1:1 (0:0) für das erhoffte Weiterkommen. Daizen Maeda (56.) traf nach starkem Zuspiel des Frankfurters Ritsu Doan. Anthony Elanga (62.) sorgte für die schnelle Antwort Schwedens.



Auf die weiterhin ungeschlagenen „Blauen Samurai“ wartet als Zweiter der Gruppe F in der ersten Runde der K.-o.-Phase ein schweres Los: Am Montag (19 Uhr MESZ) kommt es in Houston zum Aufeinandertreffen mit Rekordweltmeister Brasilien. Schweden ist als Gruppendritter ein potenzieller deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.