Die nationalen Medien vermeldeten einen „Monstersieg“, dabei sind King Kong und Godzilla in den Niederlanden nicht gerade heimisch. Im Fußball wütet dort bisweilen ein Scheinriese namens „Oranje“, der mal monströs und mal mäuseklein auftritt, aber niemand weiß so richtig, wann da welche Rolle eingenommen wird. Am Freitagabend war die sogenannte „Elftal“ nun wirklich mal riesig drauf: Xavi-Ball im Johann-Cruyff-Stadion – das Beste aus mehreren Generationen spanisch-niederländischen Fußballs. Oranje erstrahlte in Amsterdam.

Dem in jüngerer Vergangenheit mehr gebeutelten als gelobten niederländischen Fußball genügten beim 7:0-Kantersieg in der Nations League gegen Griechenland 90 spektakuläre Minuten, um den eigentlich pathologisch skeptischen Medien Superlative zu entlocken: „Monsterzege!“, „Oranje-Show!“ Der spanische Bondscoach Xavi Hernández indes zeigte sich demonstrativ zurückhaltend: „Jetzt geht es gegen ‚the Germany'“, sagte er auf Englisch. „Das wird hart in Berlin!“ Am Montagabend (20.45 Uhr, ARD) zeigt sich im Olympiastadion, welche Größe der Scheinriese Oranje aktuell wirklich einnimmt. Und da ist von XS bis XL weiterhin vieles denkbar.

3:1 der DFB-Elf in Belgrad : Skurriles Tiki-Taka im Schlamm Ungewöhnliches Stadion, 79 Prozent Ballbesitz und ein Dribbler mit „unfassbar gutem Touch“ – beim in vielerlei Hinsicht verblüffenden Sieg in Serbien wird deutlich, wie radikal Bundestrainer Klopp sein Team verändert hat. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

1:1 gegen Deutschland, 2:2 in Griechenland und dazu zwei 2:1-Erfolge gegen das abgeschlagene Gruppenschlusslicht Serbien – mit diesen Ergebnissen in den ersten vier Spielen als neuer Bondscoach hatte die spanische Fußballlegende Xavi in den Niederlanden bislang noch keine Euphorie ausgelöst, geschweige denn monströse Metaphern. Doch das 7:0 gegen die Griechen versetzt die Nation in akute Ekstase und dient dem Trainer als erste Referenz auf seinem ersehnten Weg, dieses zuletzt oft stolpernde Fußballland in eine bessere Zukunft zu führen. „Es war amazing“, schwelgte der 46-Jährige dann doch einmal und klang wie der Star-Wars-Held Mandalorian: „Das ist der Weg!“

3:0 nach 18 Minuten, 5:0 zur Pause und 7:0 nach 61 Minuten führten die vor Spielfreude übersprudelnden Niederländer gegen ein griechisches Team, gegen das Deutschland in zwei Nations-League-Spielen überhaupt kein Tor geschossen hatte (0:1 in Augsburg und 0:0 in Thessaloniki). Drei Tore erzielte Tijjani Reijnders vom saudischen Klub Al-Qadisiyah, zwei Tore Jurrien Timber vom FC Arsenal und ein Tor Crysencio Summerville vom saudischen Klub Al-Hilal. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte Donyell Malen von AS Rom bei, drei Vorlagen Denzel Dumfries von Real Madrid und eine Vorlage Joey Veerman von Borussia Dortmund. Frenkie de Jong, der die Kapitänsrolle vom verletzten Virgil van Dijk übernommen hatte, sagte nach dem Spiel: „Heute hat es Klick gemacht.“

Coach Xavi spricht auch kritisch über Dortmunds Joey Veerman

„Wir haben das Spiel von Beginn an kontrolliert, haben hoch gepresst und hatten viel Ballbesitz“, lobte Xavi. „Wir haben die Räume attackiert und viele Chancen kreiert, das war schon sehr gut – aber wenn ich mir das Spiel noch einmal anschaue, dann werde ich viele Punkte finden, die wir noch verbessern müssen.“ Beispiele? Aber sicher: „Mit seiner Qualität dürfte Joey Veerman eigentlich nicht solche Bälle verlieren wie gegen Ende des Spiels“, sagte Xavi. „In der zweiten Halbzeit hat er zwei, drei Bälle verloren – da darf er nicht nachlassen.“

Logisch, dass ein Trainer nach einem Spiel, das alle angezündet hat, mit kaltem Wasser löscht. Schließlich stehen die größten Aufgaben in der Nations League noch bevor: am Montag das letzte Gruppenspiel in Berlin, das Viertelfinale Ende März und das mögliche Final Four im Juni. „Das war erst der Anfang unseres Prozesses, jetzt brauchen wir Kontinuität“, sagte Xavi. „Ich war immer zuversichtlich und glaube an meine Philosophie, aber dieses Level müssen wir jetzt halten, auch diese Mentalität – dann haben wird das Potenzial, Dinge zu tun wie in diesem Spiel.“

Gegen Deutschland erwartet der Spanier eine ungleich schwierigere Aufgabe. „Am Montag wird alles anders sein, Deutschland will dominieren und hoch pressen – diesen Druck müssen wir rausnehmen.“ Es wird spannend zu sehen, ob dieses Duell ein Kampf King Kong gegen Godzilla wird – oder nur Mäusezirkus.