Weltmeister Mario Götze bleibt in den Niederlanden und hat seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven bis Juni 2024 verlängert: "Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen", teilte der 29-Jährige mit.

Der deutsche Offensivspieler, Schütze des Siegtores im WM-Finale 2014 gegen Argentinien, wird von den PSV-Fans im Stadion regelmäßig bejubelt. Seit einem Jahr nimmt der ehemalige Dortmunder und Münchner im Team von Trainer Roger Schmidt einen wichtigen Part ein. Götze erzielte in bislang 35 Spielen zehn Tore, zu zehn weiteren gab er die Vorlage. PSV-Sportchef John de Jong berichtete, dass "einige Klubs, darunter große aus der Champions-League", zuletzt "ernstes Interesse an Mario gezeigt" hätten. Aber Götze fühlt sich gut aufgehoben. Eindhoven sei "das Beste, was mir in der aktuellen Phase meiner Karriere passieren konnte", sagte er - obwohl der Klup die Champions League in den Playoffs zuletzt knapp verpasste.