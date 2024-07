EM-Aus der Niederlande :Es brodelt bei Oranje

Von Felix Haselsteiner, Dortmund

Die Gruppe der Menschen, die den Video Assistant Referee für das Ende des Fußballs, wie man ihn einst kannte, hält, sie bekam am Mittwochabend in Dortmund prominenten Zuwachs. Gegen 23.40 Uhr konnte man Bondscoach Ronald Koeman dabei beobachten, wie er entschlossenen Schrittes durch den Unterbau des Dortmunder Stadions stapfte, er hatte sich seine Worte in diesem Moment vermutlich schon zurechtgelegt. Dass in ihm Ärger auf Schiedsrichter Felix Zwayer und seinen Video-Assistenten brodelte, hatte man schon zuvor in der Coachingzone sehen können, an seinen Taten.