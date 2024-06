Die Niederländer haben eine besondere Beziehung zum Meer; man könnte meinen, erst auf dem Wasser seien sie in ihrem Element. Manchmal lädt die See in all ihrer Weite auch dazu ein, sich in Gedanken zu verlieren, und da macht es keinen Unterschied, ob man auf die Nordsee oder die Ägäis blickt.

Dort, vor der Kykladen-Insel Mykonos, versuchte der Dortmunder Verteidiger Ian Maatsen schwermütige Gedanken zu vertreiben. „Ich habe die ersten Urlaubstage schon genossen“, sagte er einerseits. Andererseits hatte er zwei Enttäuschungen zu verarbeiten: die Champions-League-Finalpleite mit dem BVB gegen Real Madrid (0:2) in Wembley – und die überraschende Nichtberücksichtigung für den EM-Kader der Niederländer. Dann erreichte ihn auf einer Yacht in griechischen Gewässern der Einberufungsbefehl fürs anstehende Turnier, und er fühlte sich, als schwappte eine Welle des Glücks über ihn herüber. „Ich bin extrem froh“, sagte Maatsen, 22, am Donnerstag im Trainingszentrum der Niederländer. Und das, obschon dieses nicht am Meer liegt, sondern am Mittellandkanal in Wolfsburg, einer Stadt, die Vieles verströmt, aber nicht die Aura einer idyllischen Urlaubsdestination.

Ob die bisherige Chelsea-Leihgabe Maatsen am Sonntag beim Auftaktspiel in Hamburg gegen Polen (und hernach gegen Frankreich und Österreich) auflaufen wird, ist alles andere als gesichert, auch wenn er nicht der einzige Nachrücker im niederländischen Team ist. Am Mittwoch wurde der frühere Bayern-Nachwuchsspieler Joshua Zirkzee aus den USA eingeflogen, um den angeschlagenen Stürmer Brian Brobbey zu ersetzen. Zirkzee, 23, war gerade bei Mickey & Minnie in Disneyland, als ihm mitgeteilt wurde, er solle bitte in Deutschland ein Bällebad nehmen. Nicht wenige Niederländer dürften meinen, dass Nationaltrainer Ronald Koeman damit zu seinem Glück gezwungen wurde. Zirkzee blickt auf eine Saison zurück, in der er für den FC Bologna auf immerhin elf Tore in der Serie A kam.

Detailansicht öffnen Ronald Koeman ist mit der medizinischen Abteilung Barcelonas nicht zufrieden. (Foto: Imago/ANP)

Koemans große Problem aber ist das zentrale Mittelfeld. Nach Marten de Roon passten auch Teun Koopmeiners (beide Atalanta Bergamo) und Frenkie de Jong (FC Barcelona) für die EM. Besonders der Ausfall von de Jong (Knöchelverletzung) erzürnte Koeman, er liefert sich seit Tagen ein dialektisches Scharmützel mit de Jongs Arbeitgeber Barça. Obschon de Jong seit dem 21. April nicht mehr eingesetzt wurde, warf Koeman Barça vor, mit der Gesundheit des Profis gespielt zu haben: „Wir bezahlen dafür.“ Dass Koeman mit Barça über Kreuz liegt, ist pikant. Der 61-Jährige ist ein Vereinsheiliger, seit er den FC Barcelona 1992 in Wembley gegen Sampdoria Genua (1:0) zum ersten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte schoss. Seine mäßigen Resultate als Trainer änderten an seinem Status kaum ein Jota.

Was Koeman als Barça-Coach lernen musste? Improvisieren! Das steht nun auch an. Gut möglich, dass Maatsen ins Mittelfeld einrückt. Er habe mit Bondscoach Ronald Koeman noch nicht über fußballerische Details gesprochen, sagte Maatsen dazu. Fit aber sei er. Als er auf seiner Urlaubs-Yacht den Anruf Koemans entgegennahm, habe er keinen alkoholhaltigen Cocktail in der Hand gehabt, sondern „ein Wässerchen“, beteuerte er.