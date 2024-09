„Ich finde, wenn du 26 bist, muss deine wichtigste Ambition die sportliche sein, nicht die finanzielle“, sagte Koeman. „Er hätte auch bei Ajax bleiben können, das ist doch auch nicht so schlecht, oder? Man muss die Entscheidung akzeptieren, persönlich werde ich das aber nicht tun.“ Die Niederlande, bei der EM in Deutschland erst im Halbfinale an England gescheitert, starten am Samstag in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina in die neue Saison in der Nations League. Drei Tage später trifft das Oranje-Team in Amsterdam auf Deutschland. Steven Bergwijn ist nicht nominiert.