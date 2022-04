Meldungen im Überblick

Fußball, Niederlande: Ronald Koeman kehrt zur niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zurück und beerbt nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) den erkrankten Bondscoach Louis van Gaal. Das gab der dreimalige Vize-Weltmeister am Mittwoch bekannt. Koeman (59) erhält einen Vertrag bis 2026. Er hatte Oranje bereits von Februar 2018 bis Mitte 2020 gecoacht, dann aber in Richtung FC Barcelona verlassen. Dort war er im vergangenen Oktober entlassen worden. Van Gaal hatte vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.

Er habe die Elftal damals "nicht aus Unzufriedenheit verlassen", betonte Koeman, und wolle den erfolgreichen Weg "fortsetzen". Dass er van Gaal ablösen werde, habe laut Verband nichts mit dessen Erkrankung zu tun. Vielmehr ende van Gaals Vertrag mit der kommenden WM, Koeman sei deshalb bereits im Januar kontaktiert worden. "Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung", sagte van Gaal (70) über seinen Erben: "Vor einem Jahr war ich der einzige zur Verfügung stehende Kandidat mit den erforderlichen Qualifikationen, jetzt ist das Ronald Koeman."

Basketball, NBA: Die Los Angeles Lakers haben keine Chance mehr auf die NBA-Playoffs. Ohne den verletzten Topspieler LeBron James verlor der Rekordmeister am Dienstagabend (Ortszeit) 110:121 bei Spitzenreiter Phoenix Suns. Weil die San Antonio Spurs zuvor 116:97 bei den Denver Nuggets gewonnen hatten, können die Lakers den Rückstand auf Rang zehn in den verbleibenden drei Spielen der Hauptrunde nicht mehr aufholen. Die Spurs spielen nun sicher gegen die New Orleans Pelicans in der ersten Runde der Mini-Qualifikation. Dabei geht es um einen der beiden letzten Playoff-Plätze in der Western Conference der besten Basketball-Liga der Welt.

Eishockey, NHL: Auch ohne Nationalspieler Leon Draisaitl bleiben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Vormarsch. Edmonton feierte durch das 2:1 nach Verlängerung bei den San Jose Sharks den fünften Sieg in Folge, bei dem Draisaitl aus zunächst unbekannten Gründen nicht mitwirken konnte. Der Angreifer hatte in der Partie zuvor gegen die Anaheim Ducks (6:1) die 100-Punkte-Marke geknackt. Den Siegtreffer gegen San Jose besorgte derweil sein Kapitän Connor McDavid, der nach 31 Sekunden in der Overtime zuschlug. Die Oilers belegen in der Pacific Division nun den zweiten Platz und sind klar auf Play-off-Kurs. Andere deutsche NHL-Profis feierten dagegen auf dem Eis Siege. Stürmer Tim Stützle erzielte beim 6:3 der Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens im Überzahlspiel sein 15. Saisontor. Und Verteidiger Moritz Seider bewies beim 5:3 der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins mal wieder seine große Qualität: Dem 21-Jährigen gelang der 39. Assist im 69. Saisonspiel.