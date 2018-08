29. August 2018, 18:56 Uhr Nicole Rolser Die Spätberufene

Lange spielte die 26-Jährige in der Nationalelf keine Rolle. Doch die Münchnerin hat sich so auffällig weiterentwickelt, dass sie nun eine Chance bekommen könnte.

Von Anna Dreher

Zur täglichen Routine von Nicole Rolser gehört auch das Abrufen von E-Mails, das ist bei ihr nicht anders als bei den meisten Menschen. Mal sind mehr, mal weniger wichtige Nachrichten dabei - und manchmal auch ganz besondere. Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat sie früher öfters besondere Post bekommen. Damals war sie Bundesligaspielerin und Teil der deutschen Nachwuchsteams. Sie gehörte zum Kader, als 2009 die U17 und 2011 die U19 Europameister wurde, 2012 erreichte sie mit der U20 das Finale der Weltmeisterschaft. Dann kamen keine Nachrichten mehr vom DFB.

Rolser spielte weiter in der Bundesliga, beim SC 07 Bad Neuenahr, aber das Trikot der Nationalmannschaft, das spürte sie, würde sie so bald nicht mehr tragen. Die Schwäbin erlitt einen Kreuzbandriss, wechselte in die Women's Super League, wurde dort 2013 und 2014 mit dem Liverpool LFC englischer Meister, wieder riss das Kreuzband. Rolser kehrte in die Bundesliga zurück, wurde 2016 mit dem FC Bayern München deutscher Meister und Mitte August, nach sechs langen Jahren, trudelte dann doch wieder eine Nachricht vom DFB in ihrem Postfach ein. Rolser ist nun wieder beides, Bundesliga- und Nationalspielerin, mit 26 Jahren erstmals im A-Team, als Spätberufene sozusagen.

Für Deutschland steht am Samstag in Island (16.55 Uhr / ZDF) eine entscheidende Begegnung an, gefolgt von der ebenfalls wichtigen am Dienstag auf den Färöer Inseln (16 Uhr / ARD). 2019 findet in Frankreich die Weltmeisterschaft statt, und im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben die Fußballerinnen des DFB auf dem Weg dorthin auch Mal ein Spiel verloren, 2:3 gegen Island im Oktober 2017. Sich nicht direkt für die WM zu qualifizieren, wäre ein Debakel, das Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch mit zwei Siegen abwenden soll. Nur die sieben Gruppenersten qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich direkt, die vier besten Gruppenzweiten bestreiten eine Playoff-Runde um den verbleibenden Platz. In dieser Gemengelage ist Rolser nun dabei.

Mitte August schon lud Hrubesch sie zum Kurztrainingslager ein, als einen von zwei Neulingen neben Hoffenheims Maximiliane Rall. Seit Dienstag bereitet sich das Team in Grassau auf die Qualifikationsspiele vor und fliegt am Freitag nach Island. "Nach meinen Verletzungen und dem Wechsel ins Ausland habe ich eigentlich nicht mehr wirklich daran geglaubt, es doch noch in die Nationalmannschaft zu schaffen", sagt Rolser. "Es gab vor den E-Mails auch keine Signale."

Signale gab es schon - nur hat sie diese nicht empfangen, sondern gesendet. Rolser, schon lange einer der athletischen und schnellen Spielerinnen in der Bundesliga, verbesserte bei Liverpool ihr körperliches und bei Bayern ihr technisches und taktisches Spiel. Sie, die sonst eher ruhig und lieber im Hintergrund ist, hat sich auffällig in den Vordergrund gedrängt. Rolser ist zu einer kompletten Spielerin gereift, zu einer Persönlichkeit, die auf dem Platz gerne Verantwortung übernimmt.

Vor allem in der Rückrunde gehörte sie zu den prägenden Spielerinnen des Meisterschaftszweiten, von dem Hrubesch sieben mitnimmt - umgewöhnen muss Rolser sich also kaum. "Sie ist ein sehr professioneller Typ, unglaublich fleißig und diszipliniert", sagt Münchens Trainer Thomas Wörle. "Ihre Weiterentwicklung hat sie sich bilderbuchmäßig erarbeitet." Im Verein wird ihr Zug zum Tor geschätzt, dass sie schwer zu verteidigen ist, und auch der Nationalmannschaft dürften die Qualitäten der Stürmerin zu Gute kommen - sofern sie eine Chance bekommt, diese zu zeigen und Hrubesch in dieser Situation nicht ausschließlich auf etablierte Spielerinnen setzt. Von den 22 Nominierten werden 18 in den Kader berufen, vier schauen von der Tribüne aus zu. "Natürlich möchte ich gerne beim Länderspiel auf dem Platz stehen", sagt Rolser, die neben dem Fußball in der Geschäftsstelle der SpVgg Unterhaching arbeitet. "Aber als Neue sind meine Erwartungen nicht allzu groß. Dabei zu sein und all die Erfahrungen mitnehmen zu können, ist schon besonders." Druck macht sie sich keinen, ihre Zufriedenheit als Spielerin hängt nicht allein von der Zahl ab, die künftig womöglich in der Statistik bei der Spalte Länderspiele dazukommt. E-Mails vom DFB würde sie natürlich weiterhin gerne bekommen.