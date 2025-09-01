Uli Hoeneß hatte vor zwei Jahren gefordert, nicht mehr am letzten Transfertag aktiv zu sein, doch die Bayern gerieten erneut ins Chaos.

Der FC Bayern leiht Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus – und wird dabei wieder zum Hauptdarsteller am letzten Tag der Transferperiode. Genau das wollte Uli Hoeneß gerne vermeiden.

Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

Irgendwann verlor auch Florian Plettenberg die Fassung, so stellte er es zumindest für seine Follower dar. Um 11.50 Uhr am Montag schrieb @Plettigoal auf X: „It’s unbelievable, but: we’ve learned that top-secret negotiations and talks are ongoing again.“ Unglaublich, aber die streng geheimen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea um eine Leihe des Angreifers Nicolas Jackson waren tatsächlich wieder angelaufen. Natürlich waren sie nur so streng geheim, dass ein Mitwisser den Sky-Reporter darüber informiert hatte.