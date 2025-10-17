Imagemäßig könnte es für Nico Schlotterbeck nicht besser laufen. In Borussia Dortmunds nettem Stammlokal, wo in den Gästezimmern oft die Neuankömmlinge unter den BVB-Spielern für ein paar Monate logieren, bis sie eine eigene Bleibe haben oder sie wieder woandershin weiterwandern, ist der schneidige junge Mann der Liebling von allen. Schlotterbeck kommt zwar nur zum Essen, ins Restaurant, aber da haut es vor allem die weibliche Belegschaft immer etwas um: gutes Benehmen, gute Laune, gutes Aussehen. Man hört: Wenn doch alle Profis so wären. Nur, dass man gerade nicht mehr weiß, ob der „Schlotti“ nicht genau so ist: so wie alle Profis. Auf der Durchreise.
BVB vor dem SpitzenspielDortmunds Mann für die Südtribüne
Lesezeit: 4 Min.
Um Nico Schlotterbeck, die Identifikationsfigur bei Borussia Dortmund, ranken sich Wechselgerüchte. Um ihn zu halten, will sein Klub an die Schmerzgrenze gehen – und prüft doch Alternativen.
Von Freddie Röckenhaus, Dortmund
FC Bayern und 1860 als Theaterstück:„Das isses! Wir leihen den Lion!“
Investor Hasan Ismaik will den TSV 1860 verkaufen – und ruft deshalb einen alten Bekannten an: Uli Hoeneß. Ist da nicht noch eine Rechnung offen? Der hochexklusive Mitschnitt eines Telefongesprächs, das ungefähr so jederzeit stattfinden könnte.
Lesen Sie mehr zum Thema