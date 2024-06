Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Nico Schlotterbeck lächelte süßsauer, als er am Donnerstag auf dem Pressepodium saß und die Frage aus dem Auditorium hörte. Es ging um diesen dunklen Fleck in seiner Karriere, der einen Eintrag im Geschichtsbuch der Nationalmannschaft hinterlassen hatte. Der Kicker-Ticker berichtete folgendermaßen: „83. Minute, Itakura schlägt einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Asano, der von Schlotterbeck nicht zu halten ist …“