Den Elogen war nicht zu entkommen, sie kamen von allen Seiten und wurden aus allen erdenklichen Mündern formuliert. Den Anfang bei der wöchentlichen Prozedur machte Torwart Karl Hein, der sich zwar zunächst „sprachlos“ präsentierte, im nächsten Moment aber schon das „Privileg“ betonen konnte, dass er mit diesem Mann dieselbe Spielerkabine bewohnen darf. Daraufhin war es Erin Dinkci, der seinen Stürmerkollegen dahingehend lobte, dass er „vorangeht“ und dem Team „extrem gut“ tue. Auch Verteidiger Amos Pieper tat sich „schwer, die richtigen Worte zu finden“, ehe er wortreich darüber dozierte, wie viel „Schweiß“ der in Rede stehende Fußballer aufbringe und wie dieser letztlich den „ganzen Verein“ anschiebe. Für Trainer Daniel Thioune war dessen Darbietung einfach nur „outstanding“.

Na, eine Ahnung, um wen es sich bei dem Besungenen handeln könnte? Hier noch ein paar Tipps: Sämtliche eingangs erwähnten Menschen gehören dem Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen an und haben in den Katakomben des Weserstadions nach Erklärungen für das gerungen, was eigentlich kaum zu erklären ist. Nach einem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim, bei dem Angreifer Dinkci (82. Minute) traf, nachdem selbiges bereits – wem sonst? – einem Stürmer namens Niclas Füllkrug gelungen war.

Fußball-Bundesliga : Füllkrug trifft schon wieder – Stuttgart besiegt Leverkusen Der unglaubliche Lauf von Niclas Füllkrug und Werder Bremen geht auch gegen Hoffenheim weiter. Der VfB Stuttgart erzielt in Leverkusen vier Tore, Leipzig schlägt Schalke, Freiburg setzt sich oben fest. Der Spieltag in der Tickernachlese ...

Der Mann, über den gerade die halbe Republik spricht und der den Bundestrainer bald in arge Rechtfertigungsnöte bringen könnte, erschien nach Schlusspfiff wie meistens in Badelatschen, auf dem einen Schlappen stand „Werder“ geschrieben, auf dem anderen „Bremen“. Damit war im Grunde schon alles gesagt. Füllkrug erklärte sich dennoch und versicherte den Reportern zunächst mit ernster Miene, dass er vor Spielen keinen Gedanken daran verschwende, „ein Tor zu schießen“. Wirklich glaubhaft war das nicht.

Dafür war die Beweislage zu eindrücklich: Spätestens als Torwart Hein einen langen Ball nach vorn schlug und Füllkrug diesem hinterherrannte, als er seinen Hintern rausstreckte und sich zwischen Ball und TSG-Verteidiger Ozan Kabak schob, als er sich also in lehrbuchhaftester Stürmermanier in Schussposition brachte und den Ball schließlich wuchtig unter die Latte jagte – da war sein Gedanke daran, ein Tor zu schießen, sehr eindeutig zu erkennen gewesen.

Niclas Füllkrug (Mitte) jubelt über sein Tor zum 1:0. Torwart Oliver Baumann und sein 1899-Kollege (links) Ozan Kabak konnten es nicht verhindern. Carmen Jaspersen/dpa

Der 33-Jährige, dem bei seiner Ankunft im Sommer als Leihspieler von West Ham United mitunter düsterste Prognosen ausgestellt worden waren, hat nun in den vergangenen sieben Partien jeweils mindestens einen Treffer erzielt. Das war bei Werder bislang nur dem ebenfalls sehr volksnahen Rudi Völler gelungen, in der Saison 1982/83 war das. „Ich schieße das Tor nicht, um den Rekord zu brechen“, versicherte Füllkrug, dem es dennoch eine „Ehre“ sei, dass sein Name nun neben dem dieser Stürmerlegende auftaucht. Und das auch noch im Geschichtsbuch jenes Vereins, der ihm „am Herzen liegt“ wie keiner sonst.

Der viel kritisierte Bremer Sportchef Clemens Fritz hat einige Perlen auf dem Transfermarkt gefunden

Der Stürmer Füllkrug führte mit Stand Samstag die Schützenliste in der Bundesliga an, mit neun Treffern in acht Einsätzen, im Schnitt schießt er alle 72 Minuten ein Tor. Das sind Statistiken, bei denen aktuell nicht mal der Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane mithalten kann. Füllkrug ist zudem nur ein halbes Jahr älter als der laut Jury weltbeste Fußballer, was auch dem Bundestrainer Jürgen Klopp bekannt sein dürfte. Der Stürmer jedenfalls hat sich hinsichtlich der Frage, ob er womöglich bald wieder dem DFB-Team angehören darf, eine Art Schweigegelübde auferlegt: Alles dazu gesagt. Mal schauen. Von Spiel zu Spiel denken. So klingt das bei Füllkrug bereits seit einigen Wochen. Bei seinem Understatement handelt es sich um keine Pose. Nach einer schwierigen Zeit in London und einer nicht ganz so schwierigen Rückrunde in Mailand ist Füllkrug mit der inneren Ruhe eines Zen-Mönchs nach Bremen zurückgekehrt.

Füllkrug ist derjenige, der bei Werder für die nötige Zuspitzung verantwortlich ist, auf und neben dem Platz. Und doch gehört zum tadellosen Gesamtbild, das die Bremer gerade abgeben, dass sich sämtliche Bausteine besser ins „große Ganze“ einfügen, als sich das selbst glühendste Optimisten vor der Saison hätten ausmalen können. So hat es sinngemäß Angreifer Dinkci formuliert, der hierfür gleich selbst als Beispiel herhalten darf: Ausgebildet wurde er in der Jugend des SV Werder, nach einer Nebendarstellerrolle beim SC Freiburg ist er nun per Leihe zurück in Bremen. Am Weserufer erlebt er – obwohl er am Samstag zunächst auf der Ersatzbank saß und nach einer Viertelstunde für den verletzten Mitchell Weiser eingewechselt wurde – eine beachtliche Metamorphose.

Die Elf von Coach Daniel Thioune spielt aus einer sauberen Ordnung heraus, jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, wie und wo er der Gruppe am besten helfen kann. Und das sieht dann so aus wie im Duell mit der TSG: Torwart Hein strahlte nach seinem späten Missgeschick beim Aus im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Dortmund wieder eine imposante Souveränität aus; der aus Leverkusen geliehene Außenverteidiger Arthur behandelte den Ball wieder mit all seiner brasilianischen Sorgfalt; der Mittelfeldmotor Ludovit Reis stibitzte zahlreiche Bälle, während Mittelfeldabräumer Youri Regeer aufmerksam die Zonen vor der eigenen Abwehr bewachte und Spielmacher Chuki wieder seine subtilen Momente hatte. All diese Fußballer sind im Sommer entweder in neue Hierarchieebenen gehievt (Hein zur Nummer eins im Bremer Tor) oder neu beigemischt worden (der Rest).

Und liefern somit Argumente dafür, dass der in den vergangenen Jahren mitunter heftig kritisierte Sportchef Clemens Fritz offenbar doch in der Lage zu sein scheint, eine vorwärtsgewandte Kaderplanung zu verantworten. Fritz ist ohne Geld auf dem Flohmarkt shoppen gegangen und hat dort nicht nur einige Perlen gefunden, er hat zudem dem Trainer Thioune und vormals im Ruf der Mittelmäßigkeit stehenden Akteuren vertraut. Denn so selbstverständlich wie Füllkrug trifft, legt Angreifer Marco Grüll seinen Teamkollegen gerade die Bälle auf. Acht Vorlagen hat der Österreicher nun bereits beigesteuert, mehr als jeder andere in der Bundesliga, mehr also als Michael Olise oder Harry Kane.

Und so nehmen die Bremer gerade Platz fünf in der Tabelle ein. Klar, nur eine Momentaufnahme, mahnte Coach Thioune; zu seinen Routinen zähle allerdings, nach jedem Spieltag einen genauen Blick auf die Tabelle zu werfen.