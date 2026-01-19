Festgefahren wirkte die Partie der AC Milan gegen Lecce am Sonntagabend, mal wieder. Die kleinen Mannschaften der italienischen Fußball -Liga sind für die Rossoneri von Trainer Massimiliano Allegri schon in der gesamten Saison die größten Herausforderungen, mit ihrem abwartenden, defensiven Fußball, gegen den Milan zuletzt oft kein wirksames Rezept hatte. Wie gut daher, dass sie in Mailand genau dafür nun eine Lösung gefunden haben: „Das Gegenmittel gegen die Kleinen“, so nannte die Gazzetta dello Sport am Montagmorgen den Mittelstürmer Niclas Füllkrug, der in der 73. Minute im San Siro eingewechselt wurde – und knapp drei Minuten später zum 1:0 traf.

Es war das Premierentor für den Winterzugang aus West Ham, der nun in Mailand um seine letzte Chance auf ein WM-Ticket für die deutsche Nationalmannschaft kämpft. Seit April hatte Füllkrug in England nicht mehr getroffen, jetzt dauerte es fünf Spiele bei seinem neuen Verein, bei dem Füllkrug große Sympathien entgegengebracht werden und er selbst sich wieder „rundum glücklich“ fühlt. Der Fakt, dass weder ein gebrochener Zeh noch ein Uhren- und Schmuck-Diebstahl in seinem Hotel in der vergangenen Woche Füllkrug von einem Einsatz abhalten konnten, blieb in Italien jedenfalls nicht unbemerkt. Der Angreifer hat seine neue Rolle bei Milan gefunden, als kämpferischer Charakter und als wertvoller Einwechselspieler. In den sozialen Medien verkauft sein Klub ihn schon als „The Fußballgott“.