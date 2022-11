Von Holger Gertz, Doha

Die Geschichte ist im Fußballbetrieb schon öfter erzählt worden, sie ist aber immer wieder neu. Einer ist schon abgeschrieben, ein erledigter Fall, die Leute glauben nicht mehr an ihn, der Trainer glaubt nicht mehr an ihn. Aber irgendwann dreht sich was, eine Winzigkeit im Ablaufplan der Ereignisse. Und derjenige, von dem keiner mehr etwas erwartet hatte, kommt noch mal zurück. Um die Geschichte von Niclas Füllkrug auf den sogenannten Punkt zu bringen, darf man kurz ins Lateinische wechseln. Per aspera ad astra, durch das Raue zu den Sternen. Das trifft es ziemlich gut.