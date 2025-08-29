An einem Sonntagabend Ende Juni stand Max Eberl in den Katakomben der Fußballarena von Miami und stellte eine Preisfrage, und zwar im Wortsinne. Der FC Bayern hatte bei der Klub-WM gerade gegen Flamengo CF aus Rio de Janeiro gewonnen, aber der Sportvorstand Eberl sprach über einen Stürmer des VfB Stuttgart, den er, Eberl, auf Wunsch seiner Chefs bitte nach München transferieren sollte. Wenn möglich für nicht allzu viel Geld.
Nationalstürmer Nick WoltemadeHände hoch, das ist ein Transferüberfall!
Lesezeit: 7 Min.
- Nick Woltemade wechselt überraschend zu Newcastle United für bis zu 90 Millionen Euro, obwohl der FC Bayern monatelang um ihn geworben hatte.
- Newcastle machte dem VfB Stuttgart ein unwiderstehliches Blitz-Angebot, das für den VfB finanziell etwa zweieinhalb Champions-League-Qualifikationen entspricht.
- Die Bayern kommen als Verlierer daher, weil sie ihre Besitzansprüche öffentlich verkündet hatten, aber gegen die finanzielle Übermacht der Premier League chancenlos waren.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?
Von Claudio Catuogno, Sebastian Fischer und Christof Kneer
Exklusiv
FC Bayern:Nur noch leihen, nicht mehr kaufen
„Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader mit einem Leihspieler aufzufüllen“: Uli Hoeneß erklärt, warum Max Eberl in dieser Transferperiode keinen Spieler mehr fest verpflichten sollte – der Umbruch ist für den kommenden Sommer geplant.
Lesen Sie mehr zum Thema