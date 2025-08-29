Die Bayern kommen als Verlierer daher, weil sie ihre Besitzansprüche öffentlich verkündet hatten, aber gegen die finanzielle Übermacht der Premier League chancenlos waren.

Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?

Von Claudio Catuogno, Sebastian Fischer und Christof Kneer

An einem Sonntagabend Ende Juni stand Max Eberl in den Katakomben der Fußballarena von Miami und stellte eine Preisfrage, und zwar im Wortsinne. Der FC Bayern hatte bei der Klub-WM gerade gegen Flamengo CF aus Rio de Janeiro gewonnen, aber der Sportvorstand Eberl sprach über einen Stürmer des VfB Stuttgart, den er, Eberl, auf Wunsch seiner Chefs bitte nach München transferieren sollte. Wenn möglich für nicht allzu viel Geld.