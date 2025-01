Er ist wieder da, und natürlich ist er nicht zu übersehen in der Jacke, die Leute eher auf einer Expedition zum Nordpol tragen würden als bei mehr als 30 Grad im australischen Sommer. Nick Kyrgios spazierte am Freitag durch die Katakomben der Tennisanlage in Melbourne, die tatsächlich auf Nordpoltemperaturen gekühlt sind, und er bestätigte, dass er nach drei Jahren wieder an den Australian Open teilnehmen werde: „Fühlt sich alles gut an“, sagte er beim Treffen mit Reportern: „Derzeit genieße ich jeden Moment: durch die Gänge laufen, in der Umkleide alle Kollegen wiedersehen. Es ist gut, wieder hier zu sein.“

Es hatte Spekulationen gegeben, ob das wirklich was werden würde mit dem Comeback bei den Australian Open – aber wahrscheinlich gehört das zum Drama, das Kyrgios liebt und lebt wie kein anderer Tennisprofi. Nachdem Kyrgios seine Teilnahme an einer ersten Ballschubserei mit Novak Djokovic am Donnerstag wegen Schmerzen im Bauchmuskel abgesagt hatte, war Turnierdirektor Craig Tiley jedenfalls sogleich als Krisenkommunikator gefragt. Er weiß, dass der oft als Happy Slam titulierte Auftakt ins neue Jahr umso fröhlicher ist für die Australier, je länger Kyrgios dabei ist – unvergessen das Event 2022, als er im Doppel mit Kumpel Thanasi Kokkinakis für zwei Wochen Dauerparty auf der Anlage gesorgt und triumphiert hatte. Tiley zeigte deshalb aufs Einzel-Tableau mit Kyrgios, dem in der ersten Runde der Brite Jacob Fearnley zugelost wurde: Er ist wieder da.

Tennisspieler Jannik Sinner : So dominant, dass ihm nur eine Doping-Sperre gefährlich werden kann Ohne Satzverlust dominiert der Weltranglistenerste Jannik Sinner die ATP-Finals. Doch seine Anhörung vor der Wada steht bevor. Von Felix Haselsteiner

Kyrgios' Rückkehr bedient ein Spektrum an Emotionen: Verzückung, Sorge, Freude, Häme, Hoffnung, Wut. Nur Gleichmut ist unmöglich; das wäre so, als würde man gelangweilt hinnehmen, dass Donald Trump wieder da ist als US-Präsident.

Kyrgios ist … ja, wer ist das eigentlich genau? Die Antwort darauf hat viel zu tun damit, welches Gefühl Kyrgios mit seiner Präsenz beim Betrachter auslöst: Filzkugel-Genie mit hohem Entertainment-Faktor; Talentverschwender; authentisch-frischer Wind ohne PR-Filter zwischen Hirn und Mund; selbstzerstörerischer Egomane mit Social-Media-Geltungsdrang, der einzig von Elon Musk übertroffen wird. Er ist all dies, und das weiß er auch: „Was ich an Tennis liebe: Du siehst alle Emotionen, die einer vier, fünf Stunden lang durchlebt. Es ist Drama, wie Theater.“

Tennis kriegt also nicht nur einen der spannendsten Spieler zurück, sondern einen Protagonisten, der größtmögliche Dramen liefert. Ein Beispiel: Seit Wochen wettert er gegen Männer-Titelverteidiger Jannik Sinner, weil er dessen Strafe nach positivem Dopingtest für zu lasch hält – und eskalierte die Attacke kürzlich aufs australische Tennis. Das 16-jährige Talent Cruz Hewitt hatte auf dem Portal X ein Foto von sich und Sinner nach einer gemeinsamen Trainingseinheit eingestellt; Kyrgios schaltete in den Kommentaren auf Dauerfeuer: „Ich liebe dich, Cruz, aber das ist schon krass“, schrieb er, und: „Ich dachte, wir zwei sind Kumpels.“ Den Kommentar, mit dem er Cruz’ Eintrag als „bescheuert“ bezeichnete, versah er mit Spritze-Symbol, als offenkundiger Hinweis auf Doping.

Kreiert Kyrgios seine Dramen bewusst oder eher zufällig?

Pikant dabei: Cruz ist der Sohn von Lleyton Hewitt; die australische Tennislegende hatte Kyrgios gerade, nach fünf Jahren Abstinenz, für das Davis-Cup-Duell gegen Schweden Ende des Monats nominiert. „Ich weiß selbst nicht, ob ich auf gute oder schlechte Art polarisieren werde, wenn ich was raushaue“, sagt Kyrgios: „Klar, war im Laufe meiner Karriere nicht immer gut. Aber es hat für Aufregung gesorgt. So bin ich nun mal, seit ich zehn Jahre alt bin.“

Manchmal hat man den Eindruck, dass Kyrgios Dramen bewusst kreiert; so wie man jahrelang denken musste, dass er einzig deshalb nicht mit aller Hingabe an seinen Fähigkeiten feilt, weil er dann womöglich sehen würde, dass er doch nicht so unfassbar talentiert ist, wie er und viele andere glauben. Dann das Jahr 2022: Kyrgios sah, was für ein Heidenspaß es ist, bei einem Grand Slam zu siegen – wenn auch nur im Doppel –, und er sah, wie grandios es sich anfühlt, wenn man im Einzel bis ins Finale kommt wie in Wimbledon ein paar Monate später. „Unglaublich“ fühle er sich, sagte er nach der Niederlage gegen Djokovic. Es sah so aus, als habe er die Dämonen besiegt – er sprach 2023 über Depressionen, Drogenmissbrauch und Suizidgedanken, die er hinter sich gelassen habe – und würde nun herausfinden wollen, wie weit er es als Tennisprofi bringen kann.

Dann aber: Absage Australian Open 2023, nach einem Sieg im Spaßduell einen Tag zuvor gegen Djokovic - was an den Verzicht in der Gegenwart erinnert. Es folgte eine beinahe zweijährige Leidenszeit in Holger-Badstuber-Sphären: erst ein Meniskusriss, dann eine so schlimme Verletzung an der Schlaghand, dass das Ende der Karriere drohte. Nun ist er zurück, und natürlich stilisiert Kyrgios das zur größtmöglichen Heldensage: „Es wäre ein Wunder, wenn das Handgelenk den Strapazen eines Grand Slam standhalten würde. Der einzige Grund für diese Rückkehr: meine Landsleute zu begeistern und versuchen, einen Grand Slam zu gewinnen.“

Moment mal: Kyrgios glaubt doch nicht wirklich, dass er bei diesen Australian Open triumphieren kann - oder? „Ich glaube, dass ich der beste Tennisspieler der Welt bin“, sagt er – und fügt sofort hinzu: „Ist diese Einschätzung realistisch? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke so. War es bei meinen jeweils ersten Partien gegen Djokovic, Federer und Nadal realistisch zu glauben, dass ich sie besiegen kann? Nein. Aber wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gegen alle Drei gewonnen.“

Die realistischere Prognose: Kyrgios nutzt die Best-of-five-Spiele im Einzel zur Elektrisierung der Landsleute - und probiert dann im fürs Handgelenk deutlich weniger strapaziösen Best-of-three-Doppel mit Kokkinakis, die Party von 2022 zu wiederholen. Das bedeutet freilich nicht, dass ihn im Einzel irgendwer unterschätzen sollte; möglicher Gegner in der dritten Runde übrigens: Alexander Zverev. Nichts wäre Kyrgios lieber, als gegen die Nummer zwei der Setzliste ein episches Drama zu liefern, seine Landsleute zu elektrisieren und am Ende zu gewinnen.

Ist das realistisch? Nein. Glaubt er daran? Aber sicherlich.