„Das ist das schlimmste Gefühl auf der Welt.“ Mit diesen Worten durchbrach Zach Hyman die Stille in der Umkleidekabine der Edmonton Oilers. Dort saßen 25 Männer abgekämpft in einem Kreis, nach einem Eishockeyspiel, das einer Schlacht geglichen hatte, in der sie vernichtend besiegt worden waren.

Es war der 25. Juni 2024, die Oilers hatten in der Finalserie gegen die Florida Panthers einen 0:3-Rückstand aufgeholt und dann die entscheidende siebte Partie mit 1:2 verloren. In der Kabine starrten alle Spieler in schier unendliche Leere, außer der Ansage des Hallensprechers waren nur ein paar Schluchzer zu hören. Hyman fügte hinzu: „Ich weiß, tief drin in meinem Herzen: Wir werden hierher zurückkehren, und ich hoffe, dass jeder von euch dabei sein wird. Dieses Team ist besonders.“

Eishockey-Weltmeister USA : Eine laute Nacht beginnt ganz leise Mit einer rührenden Geste gedenkt der neue Eishockey-Weltmeister aus den USA des tödlich verunglückten NHL-Profis Johnny Gaudreau. Für die Schweiz bleibt zum vierten Mal nacheinander Silber. Von Johannes Schnitzler ...

Nun, ein Jahr später, sind die Oilers tatsächlich zurück in den Stanley Cup Finals. Nach dem Triumph im Halbfinale gegen die Dallas Stars wurde in der Kabine wieder gefilmt, und so sah man Leon Draisaitl, wie er Hyman anruft und „Hab dich lieb, Hymo!“ ins Handy ruft. Hyman wird nicht dabei sein bei der Revanche gegen Florida, die am Mittwochabend in Edmonton beginnt. Er hatte sich gegen Dallas so schlimm am Oberkörper verletzt, dass er den Anruf von Draisaitl nach einer Operation im Krankenhausbett entgegennehmen musste, dem vielleicht einzigen Ort, um verletzte Eishockeyprofis von der Teilnahme an Playoffs abzuhalten. Dallas-Angreifer Roope Hintz etwa absolvierte die letzten beiden Partien gegen die Oilers mit gebrochenem Fuß.

„Das ist bestes Entertainment, wie Reality-TV“, sagt Eddie Olczyk, Stanley-Cup-Sieger 1994 und heute TV-Guru, und es stimmt schon: Die Final-Serie des Jahres 2025 liefert Geschichten wie in einem Shakespeare-Drama. Die übergeordnete begann mit dem Ende der vergangenen Spielzeit, das nun wie der Prolog zur neuen Staffel daherkommt: Die Oilers, damals am Boden zerstört, haben nun gegen denselben Gegner die Chance auf Revanche, Rehabilitation, Respekt.

Hyman kommt die Rolle des Märtyrers zu. Wie passend, dass er Eishockey ohnehin weniger als Spiel, sondern mehr als Kampf definiert und Tore (fünf in den Playoffs) nicht erzielt, sondern erarbeitet. Bleibt man in diesem Duktus, hat er sich geopfert, und seine Kollegen könnten für ihn noch eine Schippe drauflegen oder wenigstens vergessen, wie angeschlagen oder ausgelaugt sie selbst sind.

Der zweite besondere Protagonist ist Torwart Stuart Skinner, der so viel Kritik und Druck ertragen musste, dass es einen Sportler brechen kann. Er wurde 2017 Profi, die Oilers hatten ihn bei der Talentbörse als 78. Spieler seines Jahrgangs gewählt, die ersten Jahre spielte er in niederklassigen Ligen. Im Herbst 2022 wurde er Stammtorhüter – und Symbol des Scheiterns, weil er immer wieder in bedeutsamen Momenten dumme Gegentore kassierte: beim Zweitrunden-Aus vor zwei Jahren gegen Las Vegas, in Spiel drei der Finalserie 2024 – oder diesmal im Viertelfinale gegen Vegas, als er kurz vor dem Ende der dritten Partie weit aus dem Tor kam und 0,4 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 3:4 hinnehmen musste.

Torwart Skinner, Draisaitl, McDavid: Alle mussten sie vernichtende Urteile ertragen

Skinner ist 1998 in Edmonton zur Welt gekommen, er trägt das Oilers-Logo nicht nur auf dem Trikot, sondern wie jeder Bewohner dieser Stadt im Herzen. Diese Herzen sind oft gebrochen worden seit dem bisher letzten Titel 1990, ganz besonders in den vergangenen Jahren. Denn verlieren tut weh, aber dem Triumph nahe zu sein und dann zu verlieren, das schmerzt noch mehr. Zumal, wenn man danach vernichtende Urteile über sich selbst hören muss. Skinner, hieß es, sei ein Nervenbündel in wichtigen Momenten und nicht als Titel-Torwart geeignet. Oder Connor McDavid: Ja, er sei der beste Spieler der Welt, aber er könne kein Team zum Titel führen. Der Kölner Draisaitl: ein begnadeter Torschütze und Vorbereiter, in der Finalserie 2024 aber mit null Treffern und nur drei Vorlagen. Urteile über Leute, die niemals die Playoffs erreichen, sind nicht so gnadenlos wie über jene, die kurz vor dem Ziel scheitern.

„Verheerend“ nannte Skinner seinen Fehler gegen Las Vegas. Er sagte aber auch, und treffender könnte man die Haltung der Oilers in diesen Playoffs nicht beschreiben: „So was passiert nun mal, und es passiert jedem. Also: weitermachen.“ Er hielt danach zweimal nacheinander den Kasten sauber; im Halbfinale gegen Dallas gleich noch einmal, bei den vier Siegen ließ er insgesamt nur fünf Gegentreffer zu, während es im Dallas-Tor im gleichen Zeitraum 19 Mal klingelte. Wenn Hyman der Märtyrer ist, dann ist Skinner der Phoenix, der aus der Asche der beiden Vorsaisons aufstieg.

Als wäre das alles nicht genug, gab es bei den Oilers zuletzt auch noch einen Moment, wie sie ihn lieben im nordamerikanischen Sport: Zum dramaturgisch besten Zeitpunkt trat ein zuvor lange verletzter Spieler auf. Verteidiger Mattias Ekholm hatte das Ende der regulären Saison und alle Playoff-Partien verpasst, bis zum letzten Halbfinale, in dem er sogar eine Vorlage schaffte. „Vor sechs Wochen wusste ich nicht, wie es weitergehen würde“, sagt der 35-Jährige: „Die meisten dachten, dass ich nicht mehr spielen würde – jetzt bin ich Teil dieser Truppe, die um den Cup kämpft. Das ist umwerfend.“

Und so könnte dieser Moment in der Umkleide vor einem Jahr tatsächlich nicht das Ende einer bitteren Erzählung gewesen sein, sondern der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Genau so, wie Hyman es prognostiziert hatte. Dafür müssen die Oilers nun bloß noch bis zum 20. Juni, an dem ein mögliches Spiel sieben stattfände, das Finale gewinnen.