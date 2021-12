Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum fünften Sieg in Serie geführt. Der 20 Jahre alte Verteidiger schoss am Samstag (Ortszeit) den entscheidenden Treffer zum 4:3 in der Verlängerung gegen die New York Islanders. Mit mehr als 27 Minuten hatte der NHL-Neuling die meiste Spielzeit aller Akteure.

Stürmer Tim Stützle war für die Ottawa Senators sogar doppelt erfolgreich. Auch dank seiner Treffer ging das Team aus Kanada nach zuvor sechs Niederlagen und zuletzt dem 3:2 bei den Carolina Hurricanes zum zweiten Mal nacheinander als Sieger vom Eis: Beim 6:5 nach Verlängerung gegen Colorado traf der 19 Jahre alte Stützle im zweiten Drittel zum 3:2 und 5:2.