NHL:Nico Sturm und die Panthers verlieren auch zweites Spiel

Die Florida Panthers mit Nationalstürmer Nico Sturm haben in den Play-offs der Eishockey-Profiliga NHL auch das zweite Spiel bei den Toronto Maple Leafs verloren. Der Titelverteidiger unterlag am Mittwoch trotz zweimaliger Führung mit 3:4 und liegt in der Best-of-seven-Serie 0:2 zurück. Anton Lundell egalisierte für Florida zwar nach 45:33 Minuten zum 3:3, doch nur 17 Sekunden später erzielte Mitchell Marner für Toronto das letztlich spielentscheidende 4:3. Die Panthers haben in den nächsten zwei Spielen Heimrecht.