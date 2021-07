Eishockey-Superstar Leon Draisaitl könnte bald einen weiteren deutschen Mitspieler bei den Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bekommen. Die Kanadier wählten in der diesjährigen Talenteziehung (Draft) an 90. Stelle U20-Nationalspieler Luca Münzenberger aus. Der 18 Jahre alte Verteidiger war zuletzt als Kapitän der Kölner Junghaie in der deutschen Nachwuchsliga DNL aktiv. Zur kommenden Saison wechselt der gebürtige Düsseldorfer an die University of Vermont. Bei der U20-WM in Edmonton kam Münzenberger in allen fünf Turnierspielen zum Einsatz, die Mannschaft von Trainer Tobias Abstreiter scheiterte erst im Viertelfinale mit 1:2 an Russland. Neben Draisaitl spielt auch Dominik Kahun für die Oilers, ob Kahun für die kommende Saison allerdings einen Vertrag erhält, ist fraglich.