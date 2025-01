Der deutsche Eishockeyprofi Leon Draisaitl hat seine Punkteserie in der NHL fortgesetzt. Der Kölner gewann mit den Edmonton Oilers an Silvester 4:1 gegen den Utah Hockey Club, Draisaitl traf kurz vor Spielende zum Endstand. Es war das zwölfte Spiel in Serie, in dem der Nationalspieler mindestens einen Scorerpunkt verbuchte. Insgesamt kommt Draisaitl nun auf 27 Saisontore, damit führt er die Torjägerliste der nordamerikanischen Profiliga an.