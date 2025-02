Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine Führung in der Torjägerliste der NHL ausgebaut und mit seinen Edmonton Oilers den nächsten Sieg nach Verlängerung gefeiert. Der gebürtige Kölner erzielte gegen die Chicago Blackhawks beim 4:3 sein 38. Saisontor, dazu lieferte er seinen 43. Assist. Damit liegt Draisaitl, 29, nun auch in der Punkteliste der Liga vorne.

Draisaitl führt das Ranking der besten Torschützen der Liga mit fünf Treffern Vorsprung vor William Nylander von den Toronto Raptors an. In Chicago erzielte er die 3:1-Führung. Für den Sieg in der Verlängerung sorgte Zach Hyman im Power-Play auf Vorlage von Connor McDavid und Evan Bouchard.

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis verbuchte in diesem Spiel Chicagos deutscher Nationalspieler Lukas Reichel. Der 22-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Für Reichel war es das fünfte Saisontor. Draisaitl liegt mit den Oilers, die zwei Tage zuvor bereits bei den St. Louis Blues einen Krimi in der Overtime gewonnen hatten, als Zweiter der Western Conference klar auf Play-off-Kurs, Reichel ist mit den Blackhawks Vorletzter.