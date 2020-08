Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer ist mit seinem Klub Colorado Avalanche in die zweite Runde der NHL-Playoffs eingezogen. Wie bereits zwei Tage zuvor gab es am Mittwochabend in Edmonton ein 7:1 gegen die Arizona Coyotes; die Serie entschied das Team aus Denver dadurch mit 4:1 Siegen für sich. "Wir haben eine sehr gute Playoff-Runde gespielt und versuchen, den Schwung mitzunehmen in die zweite Runde", sagte Torwart Grubauer. Der nächste Gegner von Colorado stand zunächst noch nicht fest.