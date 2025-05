Titelverteidiger Florida Panthers steht in der Eishockey-Profiliga NHL dicht vor dem erneuten Einzug ins Finale. Ohne den Deutschen Nico Sturm gewann Florida das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 6:2 und machte in einem furiosen Schlussdrittel alles klar. In diesem erzielten die Panthers innerhalb von neun Minuten fünf Tore. Bereits am Montagabend (Ortszeit) hat Florida vor eigenem Publikum die erste Chance, ins Finale einzuziehen. Dort könnte es zu einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers kommen. Die Serie gegen Carolina geht bislang ganz klar an Florida: Drei Siege und eine Tordifferenz von 16:4 sprechen eine eindeutige Sprache.